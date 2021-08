https://cz.sputniknews.com/20210826/blaha-ze-smeru-sd-strana-sas-me-chce-umlcet-liberalni-fasiste-ztraci-nervy-15628383.html

Blaha ze Směru-SD: Strana SaS mě chce umlčet. Liberální fašisté ztrácí nervy

Blaha ze Směru-SD: Strana SaS mě chce umlčet. Liberální fašisté ztrácí nervy

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém facebookovém profilu vyjádřil ke konkurenčním politickým stranám a uvedl, že některé z nich ztrácejí... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Svou domněnku se pak snaží doložit například tvrzením, že Richard Sulík (SaS) označil známou vědkyni za „krávu“, zatímco Igor Matovič (OĽaNO) označil svého poslance Mičovského za „debila“. Tímto způsobem prý politici dle Blahy reagují na kritiku.Řeč tak přišla na to, že Matovič čelí fiasku s očkovací loterií. I když chtěl lidi přilákat k očkování, nevyšlo mu to.OĽaNO, kam Matovič patří, ale není jedinou stranou, která směráckého politika baví. Řada přišla totiž i na SaS.Vzápětí dodal, že politický bojkot je součástí demokratického zápasu a levicoví politici k němu běžně přistupují vůči korporacím v celém světě za to, jak ničí přírodu, šíří rasismus či vykořisťují své zaměstnance.Za nejvtipnější však na celé věci označil to, že poslanec SaS, který na něj podal podnět, sám dělal reklamu na Horalku a fotil se, jak se oplatkem láduje.Blaha se však nevzdává a uvádí, že jej jen tak nezastraší.Zavzpomínal i na to, jak jej chtěli za jeho názory zavřít. A proč? Za červenou hvězdu.V neposlední řadě pak uvádí, že je krásné vidět, jak jim ruply nervy, jak se bojí lidí a jak jsou v úzkých. A i když ví, že dotyční budou stále agresivnější, budou na ně útočit, nadávat lidem a rozsévat teror, Směr-SD zůstane s úsměvem. „Jejich čas se krátí a karma si na nich smlsne,“ slibuje na závěr.

