https://cz.sputniknews.com/20210826/co-bude-s-organismem-kdyz-bude-clovek-jist-jednou-denne-15609889.html

Co bude s organismem, když bude člověk jíst jednou denně?

Co bude s organismem, když bude člověk jíst jednou denně?

Jedno jídlo denně může být nuceným opatřením – když jste příliš zaměstnaní na to, abyste jedli tři nebo čtyřikrát denně – anebo cílem, za podmínky, že... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-26T09:02+0200

2021-08-26T09:02+0200

2021-08-26T09:02+0200

zdraví

potraviny

dieta

hubnutí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/592/49/5924982_0:297:2672:1800_1920x0_80_0_0_df00d99acf82e2838f47a5f72be59e5f.jpg

Když nemáte čas„Jíte-li jen jednou denně kvůli nedostatku času, není na tom nic dobrého. Oslabíte látkovou přeměnu: organismus přejde do úsporného režimu, a protože bude doba hladovění velmi dlouhá, začne si dělat strategické zásoby tuku. Nejspíše začnete nevědomky častěji přesnídávat: dávat si občas kávu nebo čaj s pečivem nebo bonbónem. Většina lidí to ani nepovažuje za jídlo, i když organismus dostává v každém případě kalorie. Je také důležité, že „jíme očima“: když máte jen jedno jídlo denně, bude dávka mnohem větší. A tedy i větší riziko přejídání, a dost rychle si zvyknete na model chování, který vás přivede v budoucnu k nadváze“, řekl Pavel Isanbajev.Podle jeho slov, máte-li nemoci trávicí soustavy, jedno jídlo denně váš zdravotní stav zkomplikuje. Dojde ke zhoršení vředů a gastritidy, které si vyžadují častější jídlo v menších dávkách, a sníží se tak kvalita vašeho života.Cílem je hubnutíNěkteří lidé jedí jednou denně uvědoměle: je to přerušovaný půst v jeho extrémní verzi. Existuje „mírný“ protokol hladovění, kdy zůstává člověk 16 hodin bez jídla, a během ostatních osmi hodin může jíst. Je ale i tvrdší varianta: 23 hodin hladovění, a jen jedna hodina, během níž se můžete najíst.Podle jeho slov, muži mladší 25 let mají zvýšenou hladinu testosteronu a hormonu růstu – tato kombinace hormonů jim umožňuje zachovávat svalovou hmotu lépe, než ženám do 25 let (ty mají hormon růstu také vyšší ve srovnání se staršími ženami). Avšak má-li mladý muž problémy s trávicí soustavou, které si vyžadují častější jídlo, bude mu přerušovaný půst na škodu: chronické nemoci se zhorší, stejně jako i prognóza.Otázka kvalityJednorázové jídlo má být vyvážené. Zastánci přerušovaného hladovění mají často iluzi, že mají-li na jídlo jen jednu hodinu denně, mohou za tuto hodinu sníst všechno, co jen budou chtít, a organismus to normálně stráví.„V případě jediného denního jídla musíte mnohem vážněji myslet na to, co jíte, než když máte tři nebo čtyři jídla denně. Musíte vypočítat, jestli dostanete potřebné množství buničiny, vitamínů a minerálů, bílkovin, tuků a sacharidů. Názor, že jedno jídlo denně ušetří čas a umožňuje, abychom si na jídlo vůbec nemysleli, je mylný. Ve skutečnosti pociťuje člověk silný hlad, nesmí se tímto jediným denním jídlem přejíst, a musí ho udělat užitečným“ vysvětluje Pavel Isanbajev.

https://cz.sputniknews.com/20210824/lekar-uvedl-osm-potravin-s-nejvetsim-obsahem-zeleza-15600298.html

https://cz.sputniknews.com/20210824/skola-tiktoku-jak-jist-hot-dog-novym-zpusobem-aniz-byste-se-zaspinili-15606216.html

Červenáček Nejíst - při jednom jídle je náraz cukru v krvi, vzrůst, a ostrůvky produkující inzulin trpí. Kromě toho tělo vnímá jednou denně jíst jako nedostatek potravy a nastaví se na režim, kdy chce co nejvíce ukládat do podkožního tuku. Tedy dobré je to pro nedebila K. Olinku a fašistický genetický odpad, který se tu denně v diskusi objevuje. 🐸🐸🐸🐸 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Černogolovina

Anna Černogolovina

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Černogolovina

potraviny, dieta, hubnutí