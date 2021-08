https://cz.sputniknews.com/20210826/farna-prozrazuje-detaily-noveho-alba-a-uvedla-co-ji-definuje-jako-cloveka-fanousci-jen-zasnou-15625068.html

Farna prozrazuje detaily nového alba a uvedla, co ji definuje jako člověka. Fanoušci jen žasnou

Farna prozrazuje detaily nového alba a uvedla, co ji definuje jako člověka. Fanoušci jen žasnou

Zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna sdílela na svém instagramovém profilu upoutávku, která dává všem fanouškům najevo, že 31. srpna vyjde něco, na co již... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-26T19:43+0200

2021-08-26T19:43+0200

2021-08-26T19:43+0200

celebrity

instagram

zpěvačka

ewa farna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/15204680_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_80199fb354216f1827650d11eb29aa63.jpg

Již na podzim by se mělo na pultech obchodů a v rádiích objevit nové album Ewy Farné. Stane se tak sedm let po předešlém studiovém počinu Leporelo. Ewa však nenechává své příznivce čekat a dělí se s nimi o menší ochutnávky.Na toto téma pak plynule navázali její fanoušci v komentářích, kteří s ní souhlasili a dodávali, žese také učí říkat ne.Někteří se dokonce podělili o vlastní zkušenosti: „Neuměla jsem říkat ne, ale život mě naučil. Vlastně jsem se naučila říkat ne až po narození syna. Vždycky jsem všechno a všechny dokázala upřednostnit před sama sebou, ale od té doby, co jsem mámou už nedokážu nic upřednostnit před svým synem a časem strávený s ním a manželem. Nevím, proč jsem byla taková.“Další se ji snažili podpořit a psali, že ať už se bude dít cokoli, vždy za ní budou stát.Řeč ale přišla i na nové album a připravované písničky. Někteří už počítají dny a nemohou se nového projektu dočkat.A další se přidávali: „Nemůžu se dočkat. To bude něco víc než jen singl…“Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, zpěvačka, ewa farna