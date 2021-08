https://cz.sputniknews.com/20210826/kabulske-letiste-muze-byt-v-nejblizsich-hodinach-vystaveno-utoku-prohlasili-v-londyne-15621495.html

Kábulské letiště může být v nejbližších hodinách vystaveno útoku, prohlásili v Londýně

Kábulské letiště může být v nejbližších hodinách vystaveno útoku, prohlásili v Londýně

K útoku na kábulské letiště může dojít během několika hodin, prohlásil náměstek britského ministra ozbrojených sil James Heappey. 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Britské ministerstvo zahraničí již dříve doporučilo svým občanům, aby necestovali na kábulské mezinárodní letiště, a těm, kdo se tam nacházejí, aby si našli jiné, bezpečné místo.Heappey má za to, že si bojovníci Islámského státu (v RF zakázaná organizace) uvědomují, že se kvůli brzkému ukončení evakuace stále víc lidí soustřeďuje na letišti, což jim „poskytuje možnost udělat něco, co se může zdát ohromujícím“. Náměstek dodal, že Velká Británie nemá na místě vojáky, kteří by pátrali po nebezpečí a odstranili ho.Podle informací americké armády na letiště může zaútočit Islámský stát*. Jeho cílem je pomocí sérií útoku vyvolat na letišti chaos.Podle televizní stanice je Pentagon znepokojen zvýšeným přílivem hrozeb ze strany ISIS*, že zaútočí na davy lidí čekajících na vstup na kábulské letiště za účelem evakuace. Tyto obavy ještě zvýšila zpráva, že ze dvou věznic poblíž Kábulu nedávno uprchlo více než 100 vězňů věrných místní odnoži ISIS, upozorňuje televizní stanice.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve poznamenal, že v Kábulu probíhá jedna z největších evakuací v dějinách. Řekl, že NATO hodlá po skončení vojenského procesu pokračovat v úsilí na evakuaci komerčními lety a že požádá táliby o uvolnění pozemních cest. Stoltenberg dodal, že při evakuaci je tím nejtěžším dopravit lidi na letiště, protože přilehlé území a celá země je pod kontrolou tálibů.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

