„Koudelka dlouhodobě porušuje zákon.“ Zeman vydal podrobné stanovisko k činnosti šéfa BIS

Ve stanovisku prezidentovy kanceláře se uvádí, že Miloš Zeman již v roce 2018 požádal ředitele BIS plk. Michala Koudelku o poskytnutí informace, zda se kontrarozvědce v rámci své zákonné působnosti podařilo shromažďováním informací proti spolupracovníkům prezidenta republiky zjistit konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku. Ukazuje se však, že odpověď na tuhle žádost nebyla obdržena.„Dosavadní průběh vede k závěru, že pan Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu,“ dodávají na Hradě.Prezident republiky a vláda mezitím mají ústavní právo na úplné informace o činnosti zpravodajských služeb, což, jak se poznamenává ve stanovisku, zajištuje, aby zpravodajské služby využívaly své mimořádné pravomoci jen v nezbytně nutné míře. Právo prezidenta a vlády na informace o činnosti BIS tak „významně omezuje riziko návratu k praktikám totalitní Státní bezpečnosti před rokem 1989“.Podle hlavy státu je dnes zásadní otázka, jestli BIS při získání souhlasu předsedy senátu Vrchního soudu o zásahu do základních práv a svobod občanů poskytuje pravdivé odůvodnění své žádosti.„Zásadní je otázka, zda v BIS nakládají se shromážděnými informacemi v souladu se zákonem a zda informují oprávněné adresáty, tj. prezidenta republiky a vládu. Jinak hrozí vážné nebezpečí, že výsledky činnosti BIS slouží například k osobnímu vydírání, politickým hrám nebo k cíleným mediálním únikům,“ stojí v závěru prohlášení Kanceláře prezidenta republiky.BIS a fízlování úředních činitelůV neděli se v médiích objevily informace o tom, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý byl odposloucháván BIS. Sám prezident v nedělním rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS kromě Nejedlého odposlouchávala i další osoby z jeho nejbližšího okolí, a v souvislosti s tím, že sám prezident telefon nevlastní, při komunikaci se toto sledování dotklo také jeho osoby.Zeman dále v rozhovoru uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreje Babiše, který se měl postarat o to, aby bylo sledování zastaveno. To se však podle slov Zemana nepovedlo a monitorování pokračovalo i nadále.Koudelka odmítl obviněníVe čtvrtek se konalo zasedání sněmovní komise pro kontrolu BIS. Obsahem jejího jednání byl nedělní výrok prezidenta Miloše Zemana, podle kterého Koudelka před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nebližšího okolí, a to včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Z jeho telefonu volal i Zeman, takže BIS odposlouchávala i hlavu státu.Po zhruba hodinovém jednání šéf komise Bělobrádek novinářům uvedl, že Koudelka prezidentova obvinění kategoricky odmítl. Koudelka měl rovněž uvést, že za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván žádný ústavní činitel a ani že nezažil nátlak na ukončení sledování. Premiér Andrej Babiš měl totiž podle Zemana slíbit, že odposlechy nařídí zastavit.Bělobrádek připomněl, že odposlechy písemně povoluje předseda senátu Vrchního soudu v Praze s tím, že musí obsahovat náležitosti, které jsou velice konkrétní. Pokud by byl při odposleších zaznamenán hovor, který nesouvisí s tou žádostí, tak se tyto informace nepoužívají a mažou se. Za odposlechy se BIS zodpovídá předsedovi senátu Vrchního soudu. Povolení platí čtyři měsíce a poté se musí eventuálně žádat o nové.Zda BIS odposlouchává prezidentovo okolí, Koudelka nepotvrdil ani nevyvrátil. „Pan ředitel nám nemohl sdělit žádné konkrétní informace o tom, kdo je či není odposloucháván kromě nejvyšších ústavních činitelů,“ sdělil Bělobrádek.

