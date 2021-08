https://cz.sputniknews.com/20210826/nad-armada-slovenska-je-pripravena-vyslat-do-afghanistanu-special-upozornuje-vsak-na-rizika-15622854.html

Naď: Armáda Slovenska je připravena vyslat do Afghánistánu speciál. Upozorňuje však na rizika

V případě potřeby další evakuace z Afghánistánu jsou ozbrojené síly připraveny vyslat speciál. Je však nutné zvážit bezpečnostní rizika a aktuální stanoviska... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud vláda přijme rozhodnutí, že podstoupíme to relativně vážné bezpečnostní riziko, které dnes je na letišti v Kábulu, ozbrojené síly budou připraveny vyslat speciál. Je třeba to ale zvážit, protože existují jasně deklarovaná stanoviska Tálibánu, že již nebudou pouštět civilisty na letiště,“ řekl ministr.Mohlo by se podle něj stát, že po přistání na letišti nebude koho vyzvednout.Naď věří, že množství lidí, kteří jsou evidováni na slovenských seznamech se žádostí o odchod z Afghánistánu, jsou už dávno v Evropě. Poukázal na to, že denně z letiště odlétají tisíce osob prostřednictvím evakuačních letů velkých zemí, jako jsou USA, Francie či Německo. Po získání „vyčištěného“ seznamu lidí, které by SR mohla vzít a jejich bezpečnostní prověrce, by se mohlo jednat o jejich přepravě dohodou se spojenci, případně o vyslání speciálu.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Ivan Korčok (kandidát SaS) ve středu vysvětlili, že Slovensko nadále pokračuje v záchranné akci, jejímž cílem je evakuovat z Afghánistánu lidi s blízkou reálnou vazbou na Slovensko. Podle Hegera jde o desítky osob.Pomoci těmto lidem je třeba i podle prezidentky Zuzany Čaputové: Afghánské militantní hnutí Tálibán 15. srpna obsadilo hlavní město Kábul a převzalo moc v Afghánistánu. Tisíce lidí se od té doby snaží dostat ze země. Západní země začaly s evakuačními lety pro své diplomaty a Afghánce, kteří s těmito zeměmi spolupracovali.Vyznamenání za let do AfghánistánuPrvní let německé armády dostal z neklidného afghánského Kábulu sedm lidí, Rumunsku se podařilo odvézt pouze jednoho svého občana a první evakuační let Holandska se vrátil prázdný. Slovenské armádě se podařilo na první pokus evakuovat plánovaných 24 lidí. Jde o 16 občanů SR a osm občanů Afghánistánu, kteří spolupracovali s Ozbrojenými silami SR.Od ministra obrany Jaroslava Naďa si za to příslušníci ozbrojených sil převzali mimořádně ocenění. Za pomoc při evakuaci dostala medaili i velvyslankyně Spojených států amerických na Slovensku Bridget Brinková a slovenský velvyslanec při NATO Peter Bátor. O evakuaci na Slovensko má stále zájem přibližně 250 lidí.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

2021

