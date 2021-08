https://cz.sputniknews.com/20210826/new-york-times-z-afghanistanu-nebylo-evakuovano-asi-250-tisic-lidi-kteri-spolupracovali-s-usa-15620184.html

New York Times: Z Afghánistánu nebylo evakuováno asi 250 tisíc lidí, kteří spolupracovali s USA

Přinejmenším 250 tisíc občanů Afghánistánu, kteří spolupracovali s USA, stále ještě nebylo evakuováno ze země, píše list The New York Times s odkazem na... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Odhad je založen na zprávách amerického ministerstva obrany zanalyzovaných organizací Asociace spojenců z válečné doby (Association of Wartime Allies), která hájí Afghánce spolupracující s USA, a také průzkumníků Americké univerzity.List připomíná, že Afghánců, kteří mají nárok na urychlené získání amerického víza, je takové množství, že američtí vojáci je nedokážou evakuovat všechny do stanoveného termínu 31. srpna. Bude to obtížné, dokonce když USA budou evakuovat denně stejně jako dnes asi 20 tisíc lidí.Ve skutečnosti má podle expertů nárok na vízum a zvláštní imigrantský status asi milion Afghánců, jež zůstali v zemi. Do uvedených 250 tisíc nepatří velký počet Afghánců, které ohrožuje Tálibán* za jejich úlohu ve staré afghánské vládě, ozbrojených silách a náboženských organizacích.Podle jiných odhadů může počet Afghánců, spojenci USA, kteří neopustili zemi, činit 100-300 tisíc lidí. List zdůrazňuje, že se přesná data získat nedají, poněvadž americké úřady neinformovaly, kolik těchto Afghánců zůstalo v zemi.Počínaje 14. srpnem podle dat Bílého domu vyvezly USA z Kábulu, přes 82 tisíc lidí, včetně Američanů, Afghánců a také občanů jiných států. V Afghánistánu se dodnes nachází asi 1,5 tisíce amerických občanů, informovalo ministerstvo zahraničí.Situace v Afghánistánu se zvlášť vyhrotila v první srpnové dekádě, kdy tálibové zaktivizovali útok na vládní armádu. Jedinou provincii, kterou nekontrolují, je Pandžšír severovýchodně od Kábulu. Tálibové vstoupili do Kábulu 15. srpna a dobyli prezidentský palác. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, což motivoval přáním „odvrátit masakr“.V noci na 16. srpna učinil zástupce politické kanceláře Tálibánu Muhammed Naím prohlášení, že válka v Afghánistánu skončila a že forma vlády bude stanovena v nejbližší době. Dnes jsou všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu pod kontrolou ozbrojených tálibů. Evakuace zahraničních pracovníků a Afghánců, kteří pracovali pro zahraniční mise, se koná přes jediné kábulské letiště, které brání vojáci USA a dalších zemí NATO.* teroristická organizace zakázána v Rusku

