Odborník prozradil, kdy můžeme očekávat klimatickou katastrofu

Pokud se lidstvo opravdu nezačne snažit dělat všechno pro to, aby bylo zpomaleno globální oteplování, pak za sto let se hladina světového oceánu může zvýšit o...

Vědec vysvětlil, že pokud se hladina moří zvedne jen o několik metrů, bude zaplaveno asi 30 procent území planety. Rjabov zdůraznil, že tyto země jsou nejhustěji osídlené.Zdůraznil, že podle přibližných odhadů dojde k významnému zvýšení hladiny světového oceánu již do roku 2050.Vědec však poznamenal, že tenhle scénář se naplnit nemusí. Pokud všechny státy budou schopny snížit emise skleníkových plynů, globální oteplování se zpomalí. Podle názoru odborníka je lidstvo schopné zpomalit globální oteplování a zpozdit tak zvýšení hladiny světového oceánu o 300 let.Zmiňme, že vědci po celém světě bijí na poplach a upozorňují před nebezpečím globálního oteplování. S cílem zpomalit tento proces v roce 2015 více než 190 zemí podepsalo Pařížskou klimatickou dohodu, jejímž cílem je snížit emise, technologické změny a přizpůsobení se změnám klimatu. Počítá se také se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie.

provlada

Když budeme dělat maximum pro zmírnění oteplováni, přijde to třeba o dva roky později. Když ale půjdeme směrem zeleného údělu EU, stane se to aspoň o padesát let dříve, protože EU dá miliardy do ochrany přírody i kdyby ji měla zničit.

2