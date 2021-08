https://cz.sputniknews.com/20210826/paroubek-souperi-babise-ted-sazi-na-eliminaci-jeho-moznych-spojencu-tercem-je-nekolik-stran-15630561.html

Paroubek: Soupeři Babiše teď sází na eliminaci jeho možných spojenců. Terčem je několik stran

Bývalý český premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek se ve svém článku na blogu iDnes.cz se před nadcházejícími volbami věnuje mnohým tématům. Jeho... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Paroubek uvedl, že fakt, že ve volbách nejspíše zvítězí hnutí Andreje Babiše, chápou i pravicoví publicisté a stratégové pravice. Otázkou nyní zůstává, s jakým výsledkem ANO zvítězí. Dle Paroubka toto skóre záleží hned na několika okolnostech. Hovoří přitom o volebním výsledku, který by se mohl pohybovat v koridoru 30 – 35 % hlasů anebo 25 – 30 % hlasů.Strategie a útokyŘeč přišla také na strategii, kterou mnozí uplatňují s vidinou toho, aby nejen hnutí ANO co nejvíce poškodili. A v čem vlastně spočívá?V další části pak Paroubek vysvětluje, co má na mysli tou zmiňovanou eliminací spojenců. Vrátil se například k Petříčkově převratu v sociální demokracii, který se sice nepovedl, ale který ještě donedávna všechny tyto síly podporovaly.Paroubek si tak myslí, že snahou celé této kauzy bylo docílit Hamáčkovy politické likvidace anebo alespoň jeho kompromitace. Ač byla celá kauza absurdní alživá, nakonecvedla k poklesu Hamáčkovy popularity. A útoky na ČSSD pokračují dle jeho slov dál, což dotyčný opět dokládá příkladem z praxe.Hovoří tedy o předpojatosti médií vůči ČSSD. Tento postoj ale nechápe, protože si stojí za tím, že strana a téměř všichni ministři za ČSSD svou práci odváděli na velmi slušné úrovni. Hovoří i o tom, že se sociálním demokratům povedla prosadit celá řada věcí zejména v sociální oblasti. Zároveň je toho názoru, že pokud jde o oblast bytové politiky a program jednotlivých stran, pak je program sociální demokracie nejpropracovanější. Tuto tezi dokládá na srovnání s hnutím ANO.Závěrem se Paroubek vrací znovu k již zmiňované předpojatosti médií a dodává, že by se taková média raději mohla zabývat porovnáním programů jednotlivých stran v oblasti bytové politiky.

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Smečka ANO nemá za nepřítele politické strany s úspěchem kolem 5 % - ČSSD (ta má momentálně stejně preference 3,5 %) a KSČM - ti by sice nešli do předvolební koalice, ale vládního křesla by se nezříkali. Dostali by jedno z nejméně významných. Pokud bude předsedou KSČM Skála, brzy bude jasné, že volební výsledek budou mít o několik % vyšší. Trikolóra ve spojení se Svobodnými a soukromníky mají také pod 5 % - jsou ze hry. Babiš by prostě s uvedenými po volbách koaličně nejednal, pokud by nemusel. Maximálně o toleranci ve vymezených programových bodech. Také nemá rád Šlachtu a Okamuru - tedy s nimi by vyjednával až jako s nouzovým řešením - zde by s tím ale jistě nesouhlasil osvícenec Zeman. Babiš pokukuje po ODS (tedy plus KDU-ČSL a TOP 09), ale tam je zásadně proti Fiala; tedy dali by se dlouho prosit, aby vytřískali více křesel, než by přináleželo volebnímu výsledku. A Fiala by souhlasil, když by za ANO dělal premiéra někdo trestně nestíhaný. Řešení je na světě. 2

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího ANO má vytypované lidi na premiérské křeslo. Obě velké "demokratické" koalice nešly do koalic kvůli spolupráci se smečkou ODS, ale aby samy uchvátily moc. Pokud bude ANO v koalici s některou z velkých koalic, tak sázím na tu s ODS. Piráti žalovali na Babiše v EU a to se neodpouští. Dále sázím na účast ve vládě Přísaze pana Šlachty - bude chtít ministerstvo vnitra, protože jeho prioritou je boj proti korupci. A to už by jsme se měli dostat těsně nad 50 %. 🐸🐸🐸🐸 Mimořádně důležité je, aby se někam do politiky nepřiplétal nízkoformátový nedebil, už vícekrát zkompromitovaný - K. Olinka🚾. 🌿💖💚💖💚💖 2

