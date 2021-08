https://cz.sputniknews.com/20210826/pirati-vedou-cernou-kampan-chteji-vypadat-jako-chudinky-15621830.html

Piráti vedou černou kampaň. Chtějí vypadat jako chudinky

Všechno začalo vtipným obrázkem, takzvaným memem. Evropský poslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský si vystřelil z advokáta Petra Němce.Politik zparodoval předvolební plakát Pirátů a Starostů, na který umístil Němcovu fotku. Advokát suchar si to nenechal líbit a podal na známého politika žalobu. A odhalil aféru memegate. Nebo něco na ten způsob.Advokát zvažoval právní kroky i proti stránce, která vytváří falešné vtipné obrázky, takzvaný generátor memů. Jenže ouha. Němec dostal zprávu od manažera digitálních technologií Pirátů, aby se v celé záležitosti nerýpal.„Padni komu padni. Včera mne oslovil Digital Communication Manager Pirátské strany, ať právně nepostupuji proti generátoru „memů“, pokud nechci poškodit koalici PirSTAN. To se musel dozvědět tak, že mu to řekli tvůrci generátoru, které jsem předtím oslovil,“ napsal advokát na Twitteru.A pokračoval: „Dle mého právního názoru totiž porušují volební zákon (krom jiného) a chtěl jsem to vyřešit v klidu, když by stačilo, kdyby tam nedávali logo PirSTAN. Z reakce ze strany Pirátů to pomalu vypadá, že za daným stojí oni a že pak obcházejí volební zákon. Není možné, aby jiné koalice a strany poctivě uváděly zadavatele, evidovaly výdaje a Piráti obcházeli zákon. Zákony obchází Babiš. Pokud jsou tvůrci meme generátoru jen nastrčené osoby a úmyslem bylo, že lidi budou „jako zadarmiko“ dělat kampaň, tak to se hrubě nepovedlo. Tohle by měli Piráti veřejně vysvětlit."Co z toho usuzovat? Je nabíledni, že Piráti hrají nečistou hru. Na internetu vedou černou kampaň. Záměrně se očerňují, aby vyvolali soucit u svých stoupenců a nerozhodnutých sympatizantů. Souběžně chtějí vyvolat dojem, že političtí oponenti hrají nečistou hru a Pirátům sází podpásovky. Nikoli, podpásovky dávají Piráti.A teď si, drazí čtenáři, představte, že takoví lidé utváří vládní politiku naší země. Bezesporu by taková vláda byla vládou manipulátorů a podvraťáků. Naštěstí nás na to upozornil advokát suchar. Díky za jeho agilitu.O tajemné kampani Pirátů Sputnik hovořil s Pavlem Pešanem, politickým aktivistou a členem Svobodných.„Proti tomu, že Piráti dělají tajnou kampaň, nic nemám. Pokud to není kampaň financovaná z neprůhledných finančních zdrojů. Nové voliče jim to asi nepřináší, podle průzkumů jim volební preference klesají," míní pan Pešan.Je taková tajná kampaň vůbec morální? Nebo dokonce legální?„Morálku bych do toho netahal, je to prostě zvolená PR taktika s rizikem negativního výsledku. Legální to je, pokud jsou náklady transparentně vyúčtovány," říká politický aktivista.Podaří se Pirátům pomocí memů přilákat nové voliče?„Myslím, že Piráti dosáhli svého maxima voličů, spíše jim budou ubývat. Zvláště když vychází najevo plány jejich členské základny na radikální zdanění nemovitostí, což je věc, které se naši občané obávají nejvíce. Prostě Piráti začínají být zcela správně vnímáni jako nová progresívní levice. A lidé se jich právem začínají obávat," říká člen Svobodných Pavel Pešan.

