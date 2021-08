https://cz.sputniknews.com/20210826/pitva-potvrdila-obavy-britska-moderatorka-opravdu-zemrela-kvuli-ockovani-astrazenecou-15626598.html

Pitva potvrdila obavy: Britská moderátorka opravdu zemřela kvůli očkování AstraZenecou

Uvádí se, že tuto informaci dnes potvrdila zveřejněná pitevní zpráva. Podle ní měla čtyřiačtyřicetiletá Lisa Shawová v květnu zemřít v důsledku krevních sraženin a krvácení do mozku.Již dříve vyšlo najevo, že Shawová byla dva týdny po podání první dávky očkovací látky AstraZeneca hospitalizována v nemocnici. Důvodem se staly silné bolesti hlavy.I když se lékaři snažili Shawovou zachránit, nepovedlo se. V péči ji měli týden, podávali jí léky a později její stav řešili i chirurgicky. I přes veškerou snahu její zdravotní stav zlepšit nakonec žena zemřela.Podle Dilksové úmrtí této moderátorky způsobily krevní sraženiny, které nakonec vedly k otoku mozku a krvácení do mozku.Nicméně, lékařka zdůraznila, že případy takto vážných komplikací po očkování jsou opravdu velmi vzácné. Její kolega, lékař Tuomo Polvikoski, si však neodpustil poznámku, že je velmi překvapivé, že problémy nastaly právě u této pacientky, která byla jinak zcela zdravá.Není to však poprvé, co se u lidí objevily závažné nežádoucí účinky. Britské zdravotní úřady registrují 332 nahlášených případů vzniku krevních sraženin po podání vakcíny AstraZeneca, přičemž 58 lidí zemřelo.Španělsko odmítlo koupit vakcínu AstraZenecaV druhé polovině července jsme informovali o tom, že Španělsko již nebude kupovat vakcínu AstraZeneca. Tuto informaci potvrdilo ministerstvo zdravotnictví v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti.Na ministerstvu vysvětlili, že v současné době je vakcína od společnosti AstraZeneca předávána pouze autonomním komunitám za účelem „dokončení očkování obyvatel starších 60 let“. Ve věkové skupině od 60 do 69 let je již 78 % plně očkováno (95,6 % dostalo jednu dávku), ve věkové skupině od 70 do 79 let je to 97,6 %, nad 80 let – 100 %.Původně se předpokládalo, že Španělsko koupí 31 milionů dávek vakcíny AstraZeneca, ale kvůli vedlejším účinkům bylo rozhodnuto ji odmítnout a do země bylo dodáno pouze 10,3 milionů dávek vakcíny; 5 milionů lidí dostalo alespoň jednu dávku, obě dávky dostalo 3,9 milionu obyvatel.Zbývající vakcína od firmy AstraZeneca bude předána do třetích zemí prostřednictvím COVAX (globální přístup k vakcínám proti covidu-19).

provlada Případy takto vážných komplikací po očkování jsou opravdu velmi vzácné. Málokterá oběť je totiž natolik známá, aby nešla utajit. 0

