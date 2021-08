https://cz.sputniknews.com/20210826/plaga-promluvil-o-skolstvi-v-souvislosti-s-covidem-nechal-by-naockovat-i-deti-od-sesti-let-15623312.html

Plaga promluvil o školství v souvislosti s covidem. Nechal by naočkovat i děti od šesti let

Plaga promluvil o školství v souvislosti s covidem. Nechal by naočkovat i děti od šesti let

Český ministr školství Robert Plaga (za ANO) poskytl rozhovor portálu Lidovky.cz. V něm promluvil o školství v souvislosti s covidem-19, ale také o inovacích... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-26T16:02+0200

2021-08-26T16:02+0200

2021-08-26T16:02+0200

česko

rozhovor

škola

ministr

očkování

testování

robert plaga

koronavirus

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/12523413_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_24bb258e0d04299450ff1b519ebb0787.jpg

Plaga se v rozhovoru dostal k tomu, že se žáci budou v září ve školách testovat na covid. Ti, kteří ale testováni nebudou, budou mít různá omezení. K tomu dotyčný uvedl, že tou nejsprávnější cestou je vybídnout rodiče, aby nechali své děti testovat.Ministr také dodal, že chápe, že při jarním testování měla část rodičů obavy, protože to bylo něco neznámého, ale dnes už je situace jiná.K věci poté dodal, že sice přesně nedokáže predikovat, jak to bude, ale očekává, že odmítat testy budou rodiče spíše u mladších dětí do 12 let. Řekl také, že již po prvním kole testování bude ministerstvo zdravotnictví vyhodnocovat situaci a podle záchytu nastavovat podzimní scénáře. A prozradil, co by v této sezóně mohlo pomoci v boji s covidem.V neposlední řadě uvedl, že v úterý začala rozvážka testů do škol, a tak školy budou mít vše potřebné k tomu, aby ve středu mohly začít s testováním. Přiznal také, že sice dlouhodobě na doporučení odborníků prosazuje PCR testování, ale antigenní testy také nepovažuje za špatné. Za poslední měsíce se totiž vyvinuly a ty, které vysoutěžily státní hmotné rezervy, jsou výrazně kvalitnější.Očkování dětí – ano či ne?A když už přišla řeč na očkování, Plaga se zaměřil na vakcinaci zejména mladších dětí. K tomu poznamenal, že se takové vakcíny zatím vyvíjí a že musí být nejdříve schválenéPlaga dále reagoval na otázku, zda by dle něj bylo žádoucí, aby se nechaly očkovat i děti starší šesti let. Odpověděl kladně a dodal, že by o tom určitě vážně uvažoval i u svých vlastních dětí.Další témata rozhovoruPokud jde o to, co všechno se v obsáhlém rozhovoru probíralo, zaznělo například to, jaké konkrétní výukové metody, které přinesla pandemie, by školy mohly použít i do budoucna. Zde Plaga jednoznačně pronesl, že se ale ukázalo, že je prezenční výuka nezastupitelná.Důležité je dle něj brát i v potaz předměty, u kterých je a není distanční výuka žádoucí. Zdůraznil i to, že jinak na distanční výuku reagují malé děti, jinak středoškoláciJako další téma zmínil skokový posun IT dovedností u učitelů během koronavirové krize, což vnímá velmi pozitivně.Promluvil také o platech učitelů. Řekl, že díky lepším platovým podmínkám se povedlo významně zvýšit atraktivitu učitelského povolání a uvedl, že růst učitelských platů ale má být dlouhodobý.

kestrel To nejsou tvoje děti, ničemo! Pokusy si dělej na svých. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rozhovor, škola, ministr, očkování, testování, robert plaga, koronavirus, covid-19. pandemie koronaviru