Před 28 lety byla podepsána smlouva o přátelství s RF. Proč se ČR chová, jako by šlo o cár papíru?

26. 8. byly vyřízeny dva dokumenty: Smlouva o přátelství a spolupráci s Ruskem z roku 1993, druhý dokument řeší náš rozchod se Slováky, stvrzen byl o rok dříve... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Pane Bašto, kolem 21. srpna mi na FB došel přeposlaný post o tom, že by si měli Rusové vzít příklad z Němců. Němci se prý 70 let od války stydí, co světu provedli. Rusové už půl století po roce 1968 údajně předstírají, že šlo o „bratskou pomoc“ a měli by se tuplem omluvit. Jenže, dle mě to již udělali přece v roce 1993, kdy čes. i ruská strana ratifikovala bilaterální smlouvu o přátelství a spolupráci. Nebo se mýlím?Jaroslav Bašta: Rusko je nástupnickým státem SSSR, a danou smlouvou uznalo svou morální odpovědnost za rok 1968, v Praze to v roce 2006 potvrdil Vladimir Putin. Protože je smlouva koncipovaná jako smlouva o přátelství, těžko si myslet, že by mohla být podepsána, kdyby tu zůstalo něco z roku 1968 tehdy nedořešeno. Tzn. mělo by to být dávno vyřízeno. Pokud to někdo nechápe, dělá z toho problém, který na sebe nabalí další problémy. Je to účelové.Vzpomínám na projev Václava Klause na Hradě v roce 2008. Je k nalezení v archivu Institutu Václava Klause. Klaus st. řekl, že vinu za sovětskou invazi do ČSSR nenese ruský národ, ale tehdejší sovětští politici [tzn. nikoli současní ruští politici] …Pokud jde o omluvu, omluvit by se měl býval Sovětský svaz. Opakuji, ratifikací česko-ruské smlouvy o přátelství se stín z roku 1968 zažehnal. Jinak mě zaujal onen skandál, kdy jeden ruský poslanec za komunistickou stranu navrhl, aby ruští účastníci operace Dunaj, to byla právě ona okupace Československa v roce 1968, dostali statut válečných veteránů. Samozřejmě, že to ve Státní dumě neprošlo. Tuším, že pan iniciátor to zkoušel několikrát. Nikdy s tím neuspěl.Při té příležitosti kritikům Ruska bylo ovšem zcela fuk, že od roku 2007 Ukrajina má zákon, který ukrajinské účastníky operace Dunaj považuje za válečné veterány a dává jim příplatky k důchodu. (Jaroslav Bašta je také bývalým velvyslancem ČR na Ukrajině v letech 2007-2010, pozn. aut.) Čeští politici sice hovoří o Ruské federaci, ale neodváží se ani špitnout, že by se Ukrajina nejen za tu okupaci, ale i za tento zákon měla omluvit.Když se odstraňovala socha maršála Koněva: právně by se to dalo „vyřešit“, kdyby byla vypovězena smlouva o přátelství, to se ale doposud nestalo. Přitom její litera se zjevně nedodržuje, minimálně českou stranou, jde-li o to, jak se chováme k památníku, který odkazuje na druhou světovou válku, viz relokace sochy Koněva… Podle smlouvy má být přece zajištěn přístup obyvatelstva k takovým památníkům. Do depozitáře v Měšicích se nikdo jen tak nedostane…Odstranění sochy maršála Koněva probíhalo z iniciativy městské části Praha-6. Je to jednoznačné porušení smlouvy, o níž hovoříme. Když jsem sledoval celou záležitost, obávám se, že úplně na začátku to byl de facto rusko-ruský spor, protože paradoxně iniciátorkou odstranění sochy maršála Koněva byla známá paní Číhalová, obdivovatelka generála SS Pannwitze, tento esesák do německých jednotek integroval kozáky, ti poté bojovali proti partyzánům v Jugoslávii.Paní Evženie Číhalová byla vidět po dobu několika let na akcích zaměřených proti soše a vůbec proti RF… Protože je členkou Rady vlády pro národnostní menšiny, nakonec se jí tohle podařilo prosadit, míním tím odstranění sochy. Jak jsem si přečetl v sobotu v novinách, tatáž paní se snaží prosadit teď to, aby ruská pravoslavná církev dostala výpověď z kaple na Olšanských hřbitovech. Právě proto je důležité, aby Rusové včas problémy tohoto typu reflektovali a řešili taktéž mezi sebou.Litera smlouvy říká, že oba státy budou podporovat investice, budou vytvářet podmínky novinářům a lidem ze sdělovacích prostředků. Dokonce pamatuje i na zdravotnictví. Reálná praxe je taková, že tu jsou různé sankce, embarga, novináři z Ruska v ČR vítáni nejsou, a dokonce jsme neměli možnost sáhnout po ruské vakcíně, pokud by někdo chtěl. Jak je to tedy se smlouvou, jejím plněním a dalším osudem podle vás?Smlouva platí do roku 2023, pokud by se měla námi vypovídat, pak příští rok.Proč si radní Prahy 6 nepočkali na rok 2023. Mohli mí lepší „legální krytí“…Ti pánové, kteří to dělali se žádnými mezinárodními smlouvami nezabývali. Jsou to jenom lidé z komunální politiky, někde o 3 stupně níže, než je politická reprezentace. Podívejte se, kdo to všechno provedl… O to více nepochopitelné, jak se lokální politici montují vlastně do mezinárodní agendy. Ta plyne z dikce smlouvy, jde-li pořád o sochu Koněva jakožto o pietní místo odkazující na druhou světovou válku.V preambuli smlouvy se celkem srozumitelně říká, že jak česká, tak ruská strana touto smlouvou odsuzují totalitu a zásah sovětských vojsk do ČSSR vnímají jako neoprávněné použití síly…. Má se Rusko omlouvat každoročně znovu? (Např. úryvek: „…přejíce si /česká a ruská strana/ definitivně skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a s dalším neospravedlnitelným setrváním sovětských vojsk na československém území, jehož materiální důsledky jsou řešeny příslušnou dohodou z 1. dubna 1992...“)Je třeba se ptát těch českých politiků, kterým omluva vtělená do textu česko-ruské smlouvy o přátelství z roku 1993 nestačí. Já za sebe říkám, že od roku 1993 máme rok 1968 již vyřešený. Nemá cenu se vracet. Pokud to někdo dělá, je hnán motivy takovými, že hodlá zneužít historii pro zcela jiné účely. Můj názor je ten, že ti, kdo to dělají, nepochopili, že George Orwell napsal román 1984 jako varování. Oni to považují za návod k použití. Zjevně si myslí, že kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.Děkujeme za rozhovor.

Simo Häyhä Sputnik zase papouškuje typickou rusky názor-my jsme hodní a bezchybní zatímco ostatní jsou zlí. Bohužel toto myšlení na úrovni dětské školky dominuje v ruské politice už několik století. 7

ladin2 Dokud bude tenhle režim ,tak to je cár papíru. Tihleti vládní kreteni tu smlouvu ani nezruší .Ze strany R.F. je ta smlouva de iure zrušena když naší zemi Rusové označili vedle USA za nepřátelskou. Proč ji nechtějí ani formálně zrušit 6

6

