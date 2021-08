https://cz.sputniknews.com/20210826/prezident-ma-s-panem-koudelkou-velice-vyhroceny-az-nepratelsky-vztah-babis-promluvil-o-vlivu-bis-15620016.html

„Prezident má s panem Koudelkou velice vyhrocený, až nepřátelský vztah.“ Babiš promluvil o vlivu BIS

„Prezident má s panem Koudelkou velice vyhrocený, až nepřátelský vztah.“ Babiš promluvil o vlivu BIS

Český premiér Andrej Babiš se v rozhovoru pro Mladou frontu DNES kromě Afghánistánu rozpovídal také o situaci s Bezpečnostní informační službou (BIS), která... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Na úvod premiér Babiš okomentoval obvinění prezidenta Miloše Zemana, že BIS odposlouchává jeho okolí i prezidenta samotného. O tajných službách ale předseda vlády mluvit nechtěl, protože jsou tajné.Premiér také připomněl, že nemá žádný vliv na zastavení jakýchkoli odposlechů. Prezident Zeman totiž uvedl, že měl Babiš odposlechy poradce Martina Nejedlého a ostatních zastavit.Babiš nechtěl komentovat ani to, že si měl Koudelkovo odvolání na poslední chvíli rozmyslet. V této souvislosti připomněl podobnou situaci s nejvyšším státním zástupcem, kdy opozice požadovala, aby jmenování nového zástupce proběhlo až po volbách.BIS a fízlování úředních činitelůMiloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že některé zásadní výhrady vůči BIS doposud veřejně neuváděl. Uvedl však, že po rozhodnutí vlády, která nejmenovala nového šéfa nebo současného na další období a ponechala Koudelku ve funkci do rozhodnutí nové vlády, je bude v nejbližších dnech publikovat.Zeman konstatoval, že toto rozhodnutí bere jako neúspěch, protože původní verze podle něho byla, že Koudelka odejde. Uvedl, že nové rozhodnutí bylo učiněno na poslední chvíli po návštěvě Koudelky na vládě. Konstatoval, že je důležité, aby si BIS plnila svou funkci, kterou má definovanou zákonem, a aby „nefízlovala ústavní činitele“.V neděli se v médiích objevily informace o tom, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý byl odposloucháván BIS. Sám prezident v nedělním rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS kromě Nejedlého odposlouchávala i další osoby z jeho nejbližšího okolí, a v souvislosti s tím, že sám prezident telefon nevlastní, při komunikaci se toto sledování dotklo také jeho osoby.Zeman dále v rozhovoru uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreje Babiše, který se měl postarat o to, aby bylo sledování zastaveno. To se však podle slov Zemana nepovedlo a monitorování pokračovalo i nadále.

