„Ruská vojska Varšavské smlouvy“ aneb Když bojovníci proti dezinformacím dezinformují

Anonymní skupina aktivistů Čeští elfové pravidelně zařazuje Sputnik na seznam dezinformačních webů a dle očekávání ani tento týden nebyl výjimkou. Tentokrát se... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Dne 21. srpna, v den výročí, kdy před 53 lety překročily jednotky Sovětského svazu a čtyř zemí Varšavské smlouvy hranice Československa, vydal Sputnik rozhovor se dvěma přímými účastníky vstupu vojsk. Jak upozorňují Čeští elfové, novinářský materiál se pokouší interpretovat událost české historie z roku 1968, kterou je podle aktivistů vstup „ruských vojsk Varšavské smlouvy“ na československé území.Za zmínku však stojí, že invaze do Československa byla uskutečněna vojsky pěti států Varšavské smlouvy a kromě SSSR ji tehdy zúčastnily také Polsko, Bulharsko, Maďarsko a Německá demokratická republika. Za zmínku ale stojí, že stát s názvem Rusko v období referované události neexistoval, tudíž označení „ruská vojska“ není korektní a má tendenci přenášet odpovědnost za invazi na příslušníky moderního státu Ruská federace. Tento stát ovšem v roce 1993 již oficiálně odsoudil vpád sovětských vojsk.Čeští elfové se přitom snaží poukázat na to, že redakce Sputniku prezentuje rozhovor, který invazi omlouvá.Toto shrnutí základního poselství rozhovoru se aktivisté snaží argumentačně podpořit uvedením názoru dotazovaného účastníka vpádu vojsk Gennadije Iljiča Tichonina, protože právě on ospravedlňuje celou akci tím, že se vojska Varšavské smlouvy snažila zabránit vstupu vojsk NATO, která se na území Československa mohla objevit během Pražského jara.Rozhovoru se Sputnikem se však zúčastnil další bývalý sovětský voják Boris Valentinovič Šmeljov, který se o jednotkách NATO na hranicích vyjadřoval skepticky. I když se o tom Čeští elfové zmiňují, prostor, který je výpovědi Tichonina, týkající se NATO, věnován, viditelně přesahuje projednávání o kritickém postoji k invazi, který je prezentován Šmeljovem. Nerovnoměrná reprezentace protichůdných názorů může posilovat dojem stranění se určitému postoji, jenže v originálním článku Sputniku je pro každý z nich vyhrazeno stejné množství prostoru.Čeští elfovéČeští elfové je skupinou aktivistů, která každý týden provádí monitoring dezinformačních webů dle svého názoru a zveřejňuje příklady tzv. manipulativních zpráv.Spolek Čeští elfové vznikl v roce 2018 a inspiroval se obdobnou skupinou fungující v Pobaltí. Jedním z předních členů je publicista Bohumil Kartous. Další elfové se mezi sebou neznají a zůstávají v anonymitě.Podle bývalého poradce někdejšího prezidenta Václava Klause Pavla Hasenkopfa za anonymní skupinou Čeští elfové stojí tajné služby.„Čeští elfové jsou podle všeho operací BIS… Dělají to, co by stát sám nesměl. Nebo také organizovanou zločineckou skupinou ve smyslu trestního zákoníku. Nebo obojí, protože většina elfů (tolik jich zase není) asi skutečný účel nezná,“ míní Klausův bývalý poradce Hasenkopf.

