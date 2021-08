https://cz.sputniknews.com/20210826/rusky-velvyslanec-kelin-varoval-britske-urady-pred-opakovanim-incidentu-v-cernem-mori-15622122.html

Ruský velvyslanec Kelin varoval britské úřady před opakováním incidentu v Černém moři

Ruský velvyslanec Kelin varoval britské úřady před opakováním incidentu v Černém moři

Ruský velvyslanec ve Velké Británii Andrej Kelin prohlásil, že příště bude pro britskou válečnou loď obtížnější bez varování vstoupit do ruských teritoriálních... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

„Neříkali jsme, že zahájíme střelbu, jak to možná prohlašovali někteří poslanci, ale příště to pro ně bude mnohem obtížnější, protože to není poprvé, kdy to britská válečná loď dělá (vstupuje do teritoriálních vod Ruska – pozn. red.)“, řekl diplomat během rozhovoru v pořadu HARDtalk.Zdůraznil, že britská loď Defender vstoupila do teritoriálních vod bez varování a nedodržovala ruské zákony.Na konci června překročil britský torpédoborec Defender ruskou hranici poblíž mysu Fiolent (Krym). Ruská pohraniční loď po opakovaných varováních provedla varovnou střelbu a letoun Su-24M provedl „výstražné bombardování“ ve směru pohybu torpédoborce.V Londýně tvrdili, že na Defender nebylo stříleno a nenacházel se v ruských teritoriálních vodách. Novinář na palubě britského torpédoborce však potvrdil, že loď záměrně vstoupila do ruských teritoriálních vod.Později noviny Telegraph s odvoláním na zdroje z ministerstva obrany uvedly, že konečné rozhodnutí o proplutí britského torpédoborce Defender do Černého moře bylo ponecháno na premiérovi Spojeného království Borisi Johnsonovi. Sám Johnson označil incident za „zcela vhodný“ a připomněl, že Velká Británie neuznává ruskou jurisdikci Krymu.Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že provokace za účasti torpédoborce Defender bezprostředně po setkání s americkým prezidentem Joe Bidenem byla podniknuta proto, aby byla předvedena neúcta Západu k volbě obyvatel Krymu. Poznamenal, že se na ní podíleli nejen Britové, ale také Američané, jejichž průzkumné letadlo se snažilo zaznamenat reakci ruské armády.

Zprávy

