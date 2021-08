https://cz.sputniknews.com/20210826/rust-poctu-nakazenych-v-cesku-zrychlil-vzrostlo-take-reprodukcni-cislo-15619875.html

Růst počtu nakažených v Česku zrychlil, vzrostlo také reprodukční číslo

Během středy v Česku zrychlil nárůst případů nového koronaviru. Přibylo 247 nakažených, o 40 více než před týdnem. Zdravotníci podali dalších 32 912 očkovacích dávek. Laboratoře provedly 24 172 PCR a 41 821 antigenních testů.

Zmiňme, že předchozí dva dny přitom počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání klesaly. Reprodukční číslo má ke středě hodnotu 1,01. Pokud je číslo R pod hranicí jedna, šíření epidemie zpomaluje. Číslo od minulých dnů mírně stouplo. Právě to je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním nákazy.Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel, stagnuje osm dní v řadě na hodnotě 12. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Uvádí se, že nejvíce se nákaza šíří v Praze, v těsném závěsu jsou České Budějovice, Mělník a Litoměřice.Laboratoře ve středu provedly zhruba 66 000 testů, o 14 000 méně než před týdnem. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, stoupl proti předchozí středě podíl pozitivních vzorků z 0,13 na 0,21 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,51 na 0,59 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl podíl pozitivních výsledků z 1,89 na 2,46 procenta.Někteří lékaři diskutují o zavedení povinného očkování proti covidu-19 mezi zdravotníky a zaměstnanci domovů sociálních služeb. U ředitelů zařízení se však názory liší. V České republice je už plně naočkováno přes 5 500 000 lidí.Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče.Od loňského března, kdy epidemie v ČR začala, odhalily laboratoře 1 678 331 případů covidu-19. Většina lidí se z nákazy již vyléčila. S koronavirem naopak zemřelo 30 393 nakažených. V poslední pěti dnech ministerstvo neeviduje žádnou oběť.Za dobu od prvních případů covidu v ČR byla celorepublikově nejhorší situace koncem října 2020 a začátkem ledna 2021, kdy se sedmidenní incidence přiblížila 850 případům na 100 000 obyvatel.

