Síla ochranné ruky z Bruselu a Washingtonu nad demoblokem slábne. Mějte se na pozoru, varuje Filip

Poslanec Parlamentu České republiky a předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip ve svém příspěvku na Facebooku varuje před koalicí Spolu a... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Poslanec Filip svůj příspěvek začíná slovy, že nejdříve Spolu rozkradlo republiku a nyní koalice varuje před hrozbou KSČM.Podle něj se však Evropská unie potácí na existenční hraně a „akcie“ NATO po ostudném výprasku od afghánských pastevců klesly na historické minimum. „Co teď, když síla ochranné ruky z Bruselu a Washingtonu viditelně slábne? Sáhneme po tom sice osvědčeném, ale už notně ošoupaném... Budeme lidi zastrašovat komunisty. Hloupě, primitivně, vulgárně, jak je libo. Jenže doba se změnila a mnoho občanů již prozřelo,“ pokračuje předseda KSČM.Na závěr svého příspěvku varuje, aby po volbách koalice nezůstala pouze spolu, bez voličů. Taktéž předpovídá rozpad koalice ještě před volbami.Výsledky průzkumůPodle průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, by hnutí ANO vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.

Simo Häyhä Komunisté půjdou pod 5% 0

skylla v české politické žumpě jsou volitelní jedině ksčm nebo spd 0

