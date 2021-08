https://cz.sputniknews.com/20210826/stoltenberg-nato-melo-za-cil-ochranit-usa-nikoliv-afghanistan-za-kolaps-v-zemi-muze-tamni-vedeni-15623031.html

Stoltenberg: NATO mělo za cíl ochránit USA, nikoliv Afghánistán. Za kolaps v zemi může tamní vedení

Stoltenberg: NATO mělo za cíl ochránit USA, nikoliv Afghánistán. Za kolaps v zemi může tamní vedení

26.08.2021

Zahájení vojenské mise NATO v Afghánistánu, která trvala 20 let, bylo správným rozhodnutím. Navíc její cíl byl dosažen, prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg během svého rozhovoru pro španělský deník El País. Dotyčný totiž tvrdí, že NATO mělo především zachránit Spojené státy, stejně jako další členy aliance před teroristickými útoky, o ochranu samotného Afghánistánu v podstatě nešlo.Stoltenberg se přiznal, že prudký postup Tálibánu* a rychlý pád tamní vlády pro něj bylo překvapením. Zvlášť poté, co členové NATO investovali spoustu prostředků do modernizace afghánských vojenských sil a financování jejich výcviku. I když generální tajemník NATO nepopírá, že během těchto 20 let členové aliance udělali řadu chyb, hlavní příčinu neúspěšného odporu vůči Tálibánu Stoltenberg vidí v postupu politického a vojenského vedení Afghánistánu.Afghánistán se znovu může stát ohniskem terorismuNěmecká kancléřka Angela Merkelová nevylučuje, že po ukončení vojenské mise NATO Afghánistán může být zneužit jako útočiště pro teroristické skupiny.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Peter Pavelka Nato zial nikoho neochranilo a samo z AFG utieklo ako potkani ...a tito packali chcu bojovat protoi Rusku? Musia sa teplo obliect ! 6

Simo Häyhä Je to pravda. 3

afghánistán

