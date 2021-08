https://cz.sputniknews.com/20210826/talibove-dali-exprezidenta-afghanistanu-do-domaciho-vezeni-15622513.html

Tálibové dali exprezidenta Afghánistánu do domácího vězení

Tálibové dali exprezidenta Afghánistánu do domácího vězení

Bývalý afghánský prezident Hámid Karzaj a předseda rady pro národní usmíření Abdulláh Abdulláh jsou v domácím vězení, informuje televize CNN s odkazem na... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-26T14:27+0200

2021-08-26T14:27+0200

2021-08-26T14:27+0200

svět

afghánistán

hámid karzai

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/15512315_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_abcf4c5f2dbfee1eac47ac2e509a15b9.jpg

Podle zdroje tálibové* v pondělí odzbrojili ochranku exprezidenta Karzaje a také mu zabavili auto. Ve středu hnutí vykonalo razii v domě Abdulláha, kterému také vzali ochranku a auta.Afghánská média dříve informovala, že Karzaj, Abdulláh a také vůdce Islámské strany Gulbuddín Hekmatjár budou zařazeni do složení rady pro řízení Afghánistánu, kterou hodlá sestavit hnutí Tálibán. Rada se má skládat z 12 lidí, včetně lídra politického křídla Tálibánu Abdula Ghaního Baradara a hlavy vojenské komise Tálibánu Moulaviho Jakuba.Putinův mluvčí: Byl vytvořen mechanismus kontaktů s USA o AfghánistánuSituace v Afghánistánu vyžaduje výměnu názorů a informací, proto kontakty mezi Ruskem a USA budou velmi pravděpodobně pokračovat, mechanismus je vytvořen, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.Peskov připomněl, že tento týden byla zveřejněna zpráva o telefonním rozhovoru tajemníka Bezpečnostní rady RF Nikolaje Patruševa s asistentem prezidenta USA pro národní bezpečnost Jakem Sulllivanem.Hrozba útoku na letištiK útoku na kábulské letiště může dojít během několika hodin, prohlásil náměstek britského ministra ozbrojených sil James Heappey.Britské ministerstvo zahraničí již dříve doporučilo svým občanům, aby necestovali na kábulské mezinárodní letiště, a těm, kdo se tam nacházejí, aby si našli jiné, bezpečné místo.Heappey má za to, že si bojovníci Islámského státu* uvědomují, že se kvůli brzkému ukončení evakuace stále víc lidí soustřeďuje na letišti, což jim „poskytuje možnost udělat něco, co se může zdát ohromujícím“. Náměstek dodal, že Velká Británie nemá na místě vojáky, kteří by pátrali po nebezpečí a odstranili ho.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210826/kabulske-letiste-muze-byt-v-nejblizsich-hodinach-vystaveno-utoku-prohlasili-v-londyne-15621495.html

R S A tak se americký sen o jejich nadřazenosti, včetně dvacetiletého vnucování jejich páchnoucí demokracie, sesypalo jak domeček z karet. Okupanti a světoví teroristé z USA krom dalšího výprasku, utržili zároveň pořádnou mezinárodní ostudu a opovržení. A Afghánistán, ten si ubránili svoji suverenitu. 0

Genadij . Kluci zlatí, Tálibánští... Jen si tam udělejte pořádek, je to vaše země. 0

2

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, hámid karzai