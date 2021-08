https://cz.sputniknews.com/20210826/v-rusku-vyvinuli-pripravek-pro-bezpecnou-chirurgii-rakoviny-ledvin-15625338.html

V Rusku vyvinuli přípravek pro bezpečnou chirurgii rakoviny ledvin

V Rusku vyvinuli přípravek pro bezpečnou chirurgii rakoviny ledvin

Přípravek, který pomůže výrazně zvýšit účinnost chirurgické léčby rakoviny ledvin, syntetizovali vědci z Bělgorodské státní národní výzkumné univerzity. Podle... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-26T23:24+0200

2021-08-26T23:24+0200

2021-08-26T23:24+0200

svět

rusko

lékař

vědci

rakovina

ledviny

chirurgie

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/676/35/6763582_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e0f8214cc9f41854e9cfe8c63ec7b427.jpg

Onemocnění obyvatelstva na onkologické patologie močopohlavního systému roste, poznamenali odborníci. Podle dat Ruského statistického úřadu byl v období 2010-2018 zaznamenán nárůst počtu případů rakoviny ledvin z 18,7 na 24,3 tisíc ročně.Při diagnóze této nemoci v rané fázi je jedním z optimálních rozhodnutí resekce ledvin, tedy odstranění poškozených částí orgánu. Podobné operace potřebují vytvoření zvláštních ischemických podmínek, tedy umělé snížení krevního oběhu. Za tímto účelem lékaři obvykle na ledvinovou tepnu dávají speciální svorku.Když tam ta svorka zůstane déle než 20-30 minut, začnou však procesy způsobující kyslíkový hlad zdravých částí ledviny, zúžení ledvinových cév a zánět. Poněvadž resekce vyžaduje často značně více času, jsou potřebné speciální přípravky na podporu korektní mikrocirkulace krve v ledvině. Nejlépe prozkoumanou látkou s tímto účinkem je jeden z lidských hormonů, erythropoetin.Tento přípravek má ale také negativní vedlejší účinky, jež vážně zhoršují kvalitu léčbu, jako třeba zvýšený tlak a velké riziko vzniku krevních sraženin. Odborníci z Bělgorodské univerzity vysvětlili, že dlouholetá praxe ukázala, že erythropoetin potřebuje náhradu s jemnějším účinkem.Odborníci z Vědeckovýzkumného ústavu farmakologie živých systémů Bělgorodské univerzity syntetizovali proto látku imitující pro chirurgy užitečné vlastnosti erythropoetinu, ale bez jeho vad. Vědci vysvětlili, že na rozdíl od hormonu nová látka nevyvolává erytropoézu, vznik nových červených krvinek, který způsobuje vedlejší účinky.Testování přípravku na laboratorních zvířatech ukázalo, že vynalezený přípravek zajistí účinnou a bezpečnou korekci mikrocirkulace v ledvině na celý čas operace.Kolektiv vědců připravuje nový přípravek na klinické testy.

https://cz.sputniknews.com/20210816/lekari-identifikovali-priznaky-jednoho-z-nejsmrtelnejsich-druhu-rakoviny-15502224.html

Ale to není možné. Vždyť rusáci nic nevymyslí!!! Anebo ano? :) ale to je jedno. Nobelovku nedostanou i kdyby vymysleli perpetum mobile. :D

Červenáček

Je to tedy boj. Lékařům ani pacientům nezávidím. Experimentálně by se to mělo zkoušet na trollech, psychopátcích a první by se sám měl přihlásit přediagnózovaný nevyléčitelný K. Olinka🚾, i když mám zjištěno, že alespoň ty ledviny má OK. Přední mozek mu prý vykousl žralok bílý. 🐸🐸🐸🐸

0