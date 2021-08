https://cz.sputniknews.com/20210826/v-turecku-archeologove-nasli-3500-let-starou-pec-15613350.html

V Turecku archeologové našli 3500 let starou pec

V Turecku v mohyle Tepecik v okolí města Çine (na západě Aydinské provincie) našli archeologové tři a půl tisíce let starou pec, oznámil Daily Sabah. 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Vykopávky probíhají v těchto místech od roku 2004 pod vedením profesorky Sevinç Günel z fakulty archeologie univerzity Hacattepe. V průběhu 17 let našli vědci tři věže, pokoje s předměty určenými pro oficiální návštěvy a obsidián na výrobu nástrojů. A teď našli i pec.Dodala, že kolem pece odborníci našli keramické hrnce. „Dokazuje to, že zde byla masová výroba,“ zdůraznila profesorka. Podle jejích slov přesnější informace o tomto nálezu se objeví v nejbližší době, protože archeologické práce budou pokračovat.Ve vzdálenosti 20 metrů od pece objevila dříve Günel se svým týmem skladiště se střepy sklenic a nádob s potravinami. „Bylo ale značně poškozeno. Nejspíše kvůli povodni, k níž došlo v oné době,“ zdůraznila archeoložka. Sevinç Günel také řekla, že v tomto regionu se nacházelo v průběhu sedmi a půl tisíce let několik osad. V mohyle našli vědci stopy po životě ze všech období. Podle slov profesorky to dokazuje, že se zde nacházelo velké hospodářské středisko.

