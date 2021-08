„Zásadní moment.“ Steinmeier uctil památku výsadkářů. Na Hradě ho pak přivítali s vojenskými poctami

https://cz.sputniknews.com/20210826/zasadni-moment-steinmeier-uctil-pamatku-vysadkaru-na-hrade-ho-pak-privitali-s-vojenskymi-poctami-15620876.html

Steinmeier uctil památku hrdinů heydrichiády položením věnce. Vojenský historik a kurátor Vojenského historického ústavu Zdeněk Špitálník považuje přítomnost německé hlavy státu u pietního místa za „zásadní moment“.„Je to gesto smíření,“ říká. Připomíná, že Steinmeier se narodil po válce, a představuje proto generaci, která už je od válečných událostí oproštěna.Obrušování historických hran podobnými činy je velmi potřebná věc i podle předsedy poslaneckého zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD). Frank-Walter Steinmeier se tak stal prvním německým prezidentem, jenž uctil památku československých parašutistů zahynulých v boji s nacistickou přesilou. V minulosti památník navštívilo pouze několik významných představitelů cizích států, mezi nimiž jsou rakouský prezident Heinz Fischer, britský princ Charles a jeho manželka Camilla, řecký, bulharský a kyperský prezident či nynější britský premiér Boris Johnson v roli ministra zahraničí.Přivítání Steinmeiera na HraděNěmecký prezident byl hned po návštěvě krypty přivítán svým českým protějškem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Čestná jednotka Hradní stráže zahrála během slavnostního ceremoniálu německou a českou hymnu. Součástí ceremonie byla i vojenská přehlídka. Stejně jako při květnové návštěvě srbského prezidenta Aleksandara Vučiće český prezident ceremoniál absolvoval na vozíku. Po uvítání je v plánu jednání obou státníků, přičemž by se setkání měly zúčastnit i národní delegace, mezi nimiž bude i několik českých ministrů. Zeman Steinmeiera pozve rovněž na oběd podávaný v Rudolfově galerii za přítomnosti asi 80 hostů.Rozhovor Steinmeiera pro ČTNěmecký prezident Frank-Walter Steinmeier na tři dny zavítal do České republiky. Pro Českou televizi poskytl rozhovor, ve kterém uvedl, jaká témata bude probírat s řadou českých politiků.Prezident sdělil, že při setkání s českými politiky se nebudou ohlížet na poslední tři desetiletí hlavně na těch 25 let, co uplynulo od Česko-německé deklarace. Dodal, že by se možná mělo zdůraznit mladší generaci, jak málo samozřejmé je to, že vztahy se rozvíjejí tak plodně a úspěšně.Německý prezident konstatoval, že lidé v Česku vědí, že v tuto chvíli máme dobré sousedské vztahy, posilujeme je a směřujeme do budoucnosti. Zároveň jsme jako země podle jeho slov spojeni hrůznými dějinami. Heydrich je představitelem hrůzných činů, obsazení Německem, představitelem toho, co hrozného Německo Čechům provedlo.„Vím, že o život přišli nejen atentátníci. Odplata nacistů stála životy mnoha lidí, dvě města byla zcela zničena a jejich obyvatelé zavražděni. Na to budeme vzpomínat. Připomínáme si naši odpovědnost. A je to pro nás povinnost, abychom naše sousedství posílili pro budoucnost,“ uvedl.

