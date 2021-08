Zemřela herečka Zdenka Procházková.

https://cz.sputniknews.com/20210826/zemrela-herecka-zdenka-prochazkova-15619075.html

Herečka Procházková se proslavila nejen v Česku, ale také v Rakousku. Patřila k nemnoha umělcům, kteří ovládali češtinu i němčinu. V německy mluvících zemích herečka strávila 40 let, domov měla v Praze i ve Vídni.Jak uvádí ČTK, v 60. letech dostala pražská rodačka nabídku od významných německých divadel, po roce 1968 hrála v proslulém vídeňském Burgtheatru. Vystupovala také v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem, pro Rakouský kulturní institut připravovala cyklus čtení autorů pražské německé literatury. Procházková kdysi hostovala i v Národním divadle, na scénách Městských divadel pražských působila 17 let. Mezi její nejoblíbenější role z tohoto období patřila Líza Doolittlová (se Svatoplukem Benešem) v Shawově Pygmalionu, v Kiltyho dramatizovaném dialogu Drahý lhář byl jejím partnerem Karel Höger a v Maughamově hře Julie, ty jsi kouzelná Oldřich Nový.Procházková se ve filmech objevila i v 50. a 60. letech minulého století, jde o filmy Mrtvý mezi živými, Týden v tichém domě, Ztracená tvář, Nezlob Kristino nebo Z mého života. V roce 1958 sklidila velký ohlas na Světové výstavě, kde uváděla trojjazyčně představení Laterny magiky.Prvním manželem herečky Procházkové byl o 17 let starší herec Karel Höger, druhým manželem byl rakouský podnikatel Erich Hartmann.Jak sama uváděla, doma se cítila v Česku i Rakousku.V roce 2003 ve Vídni dostala medaili Artis Bohemiae Amicis - Přátelé českého umění- za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. Před dvěma lety v Česku získala za hlavní roli Rozálie Lautmanové v rozhlasové hře Obchod na korze cenu Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře.Zemřel jeden z členů skuipny ČechomorPo těžké nemoci v úterý zemřel hudebník a člen skupiny Čechomor Radek Pobořil. Informovala o tom skupina na svém účtu na Facebooku.Muzikant zemřel ve věku 75 let. V kapele hrál na akordeon, dechové i žesťové nástroje.Pobořil se narodil v roce 1946 ve Frýdku-Místku. Studoval na konzervatoři v Ostravě na oboru trubka, harmonika. Ve svých 15 let se stal členem orchestru činohry Národního divadla. Ve skupině Čechomor působil od roku 1988 nejdřív jako hostující člen, mezi stálé členy přešel v roce 1990. Pobořil spolupracoval i s písničkářem Jaromírem Nohavicou.

