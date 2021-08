Zvyšuje vakcína Pfizer riziko onemocnění srdce? Vědci znají odpověď

Izraelští a američtí vědci provedli výzkum s cílem zjištění úrovně bezpečnosti vakcíny mRNA BNT162b2 od společnosti Pfizer/BioNTech na základě údajů největší izraelské zdravotnické organizace Clalit Health Services. Porovnali pravděpodobnost vzniku konkrétního onemocnění u očkovaných a neočkovaných osob, u nichž tato choroba dříve nebyla diagnostikována. Tentýž průzkum byl proveden mezi těmi, kteří prodělali a neprodělali covid-19.Podle vědců je riziko této potenciálně závažné choroby výrazně vyšší u osob nakažených koronavirem - 11 případů na 100 tisíc lidí.Kromě toho vakcína mírně zvyšuje pravděpodobnost apendicitidy, pásového oparu, perikarditidy, arytmií, infarktu myokardu a dalších nebezpečných chorob.Hromadné očkování obyvatel proti covidu-19 bylo v Izraeli zahájeno 20. prosince loňského roku. Občané země jsou očkováni vakcínou Pfizer. 10. ledna začali očkovaní dostávat druhou dávku. Vakcinace mladistvých ve věku 12–15 let začala v Izraeli začátkem června.Argentinští vědci zjistili, jak se po vakcinaci Sputnikem V vytváří ochrana proti covidOchrana proti koronavirové infekci se začíná postupně zvyšovat během šesti měsíců po očkování ruskou vakcínou Sputnik V. K takovým závěrům došli vědci z Argentiny; s předtiskem jejich výzkumu se můžete seznámit na portálu medrxiv.org.Experimentů se zúčastnili odborníci z různých ústavů a zdravotnických zařízení, zejména z ministerstva zdravotnictví, Univerzity v Buenos Aires, americké Washingtonovy univerzity v St. Louis a dalších.Vědci prozkoumali 1 800 vzorků krevního séra od lidí očkovaných ruskou vakcínou. Vzorky byly získány mezi lednem a srpnem tohoto roku. Vědci sledovali vytváření protilátek a jejich schopnost odolávat kmenům alfa (britský), beta (jihoafrický), gama (brazilský), delta (indický) a lambda objevený v Peru.Výňatky z práce Argentinců zveřejnil Ruský fond přímých investic (RFPI) na webových stránkách věnovaných tomuto přípravku. Zpráva uvádí, že ochrana organismu před novými kmeny koronaviru, které obsahují mutace, se zvyšuje během šesti měsíců po očkování „v důsledku pokračujícího dozrávání neutralizačních protilátek a zvýšení jejich neutralizační účinnosti“. To se týká zejména kmenů beta a gama.Práce provedená argentinskými vědci potvrdila, že neutralizační schopnost protilátek po 120 dnech ode dne očkování se výrazně zvýšila ve srovnání s ukazateli, které byly pozorovány během 42 dnů po očkování.

Použití vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer Inc a BioNTech SE mírně zvyšuje pravděpodobnost srdečních chorob, zejména myokarditidy, ale toto riziko... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

Zvyšuje vakcína Pfizer riziko onemocnění srdce? Vědci znají odpověď

© REUTERS / Jon Nazca Očkování vakcínou proti koronaviru od firem Pfizer/BioNTech © REUTERS / Jon Nazca

