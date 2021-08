https://cz.sputniknews.com/20210827/astronomove-identifikovali-novou-tridu-planet-na-nichz-je-mozna-existence-zivota-15626866.html

Astronomové identifikovali novou třídu planet, na nichž je možná existence života

Britští vědci zdůvodnili předpoklad, že projevy života mimo sluneční soustavu je možné hledat nejen na exoplanetách podobných Zemi, ale také na jiných, které... 27.08.2021

Astronomové tradičně při hledání známek života zkoumají exoplanety stejné velikosti, hmotnosti, teploty a atmosférického složení jako je Země, takové, které se nacházejí v prostředí své mateřské hvězdy – v takzvané „zóně Zlatovlásky“.Vědci z Cambridgského institutu astronomie pod vedením doktora Nikku Madhusudhana se však domnívají, že život je možný i na zcela odlišných typech planet - horkých, zcela pokrytých oceánem, s atmosférou bohatou na vodík.Jako příklad uvádějí K2-18b, exoplanetu obíhající kolem červeného trpaslíka K2-18, která se nachází asi 111 světelných let od Země. Tato planeta obíhá kolem hvězdy za 33 dní a ve své atmosféře obsahuje vodu.Takových objektů je mezi exoplanetami poměrně dost - mnohem více než planet zemského typu. Dříve je vědci zařazovali k superzemím nebo mini-Neptunům, v závislosti na jejich hustotě. Většina mini-Neptunů je 1,6krát i vícekrát větší než Země, ale menší než Neptun. Tradičně se předpokládá, že jsou příliš velké na to, aby měly skalnatá jádra, a teplota pod jejich atmosférou je příliš vysoká na to, aby se tam mohl nacházet život.Autoři navrhují zařadit takové exoplanety do zvláštní třídy, kterou nazvali Hycean. Vědci provedli podrobnou analýzu podmínek na těchto planetách v závislosti na jejich poloze a vlastnostech mateřské hvězdy a dospěli k závěru, že za určitých podmínek se na těchto planetách může nacházet mikrobiální život podobný tomu, který je v nejextrémnějších vodních prostředích na Zemi.Vědci odhadují, že planety Hycean mohou být 2,6krát větší než Země a mají atmosférické teploty až 200 stupňů Celsia. Život může existovat v hlubinách jejich oceánu nebo na stálé noční straně. Tyto planety se mohou také nacházet v mnohem širší zóně. Autoři se domnívají, že s takovým přístupem se možnosti detekce biosignatur za hranicemi sluneční soustavy značně rozšíří.Vědci obvykle označují přítomnost kyslíku, ozónu, metanu a oxidu dusného, které jsou na Zemi, za biosignatury svědčící o možnosti existence života. Autoři k nim přidávají methylchlorid a dimethylsulfid, které se na Zemi nevyskytují často, ale mohou být indikátorem života na planetách s atmosférou bohatou na vodík.Vědci uvádějí, že větší rozměry, vyšší teploty a atmosféry bohaté na vodík planet Hycean dělají jejich signatury mnohem viditelnější pro spektroskopická pozorování, než je tomu u planet zemského typu. Vědci již vytvořili seznam potenciálních ‚hyceanských‘ světů k podrobnému zkoumání pomocí vesmírného teleskopu Jamese Webba, které má být zahájeno v nejbližší době. Všechny tyto exoplanety se točí kolem červených trpaslíků ve vzdálenosti 35–150 světelných let od nás.

