Babiš přivítal Steinmeiera v Hrzánském paláci. O čem diskutovali?

Německý prezident Steinmeier dnes po osmé hodině ráno navštívil Hrzánský palác, kde se setkal s českým premiérem Andrejem Babišem. Lídři probrali situaci v... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Babišovo jednání s německým prezidentem se uskutečnilo v Hrzánském paláci, kde nyní premiér úřaduje kvůli rekonstrukci zahrady Strakovy akademie.„Diskutovali o situaci v Afghánistánu, strategickém dialogu mezi ČR a SRN, aktuálním vývoji pandemie covid-19, ekonomice i předsednictví v Radě EU,“ informoval úřad vlády po jednání na svém twitterovém účtu.Prohlídka experimentů s umělou inteligencíPo setkání s Babišem Steinmeier zamířil do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Vědci v tomto výzkumném centru zkoumají možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku. Steinmeier se tak během návštěvy seznámil s nejnovějšími experimenty zaměřenými na robotiku a umělou inteligenci.Prezident například zhlédl přenos řízení průmyslových robotů či dronů, které jsou fyzicky v německém Centru pro mechatroniku a automatizovanou techniku v Saarbrückenu.Cesta do Ústí nad LabemZ Prahy Steinmeier odjede dopoledne, a zamíří do Ústí nad Labem, kde navštíví expozici o česko-německém soužití a setká se se zástupci občanské společnosti. Odpoledne pak odcestuje opět vlakem do Berlína.Třídenní pobyt Steinmeiera v ČRNěmecký prezident Frank-Walter Steinmeier na tři dny zavítal do České republiky. Steinmeier ve čtvrtek řekl, že na návštěvu, která se dlouho odkládala kvůli koronavirové epidemii, se velmi těšil. Přijel tak ve středu netradičně vlakem. Při návštěvě se Steinmeier ve čtvrtek setkal se svým protějškem Milošem Zemanem a šéfy parlamentních komor.Jako první německý prezident navštívil také kryptu pravoslavného kostela v Resslově ulici v Praze, kde po boji s nacisty zemřeli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha českoslovenští výsadkáři.Rozhlasová stanice Deutschlandfunk ve svém zpravodajství zdůraznila opakovaná prohlášení obou prezidentů o tom, že vztahy Německa a Česka jsou nejlepší v historii a že základ vzájemného partnerství je nezávislý na politické situaci v obou zemích.

