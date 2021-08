https://cz.sputniknews.com/20210827/biden-uvedl-ze-je-zodpovedny-za-vse-co-se-stalo-v-afghanistanu-15631432.html

Biden uvedl, že je zodpovědný za vše, co se stalo v Afghánistánu

Americký prezident Joe Biden po útocích v Kábulu prohlásil, že „zásadně“ přijímá odpovědnost za vše, co se v Afghánistánu stalo. Uvedl, že evakuace bude... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

„Za všechno, co se stalo, nesu zásadní odpovědnost,“ řekl.Kromě toho uvedl, že američtí vojáci mohou a měli by opustit Afghánistán do 31. srpna. „Byl jsem v neustálém kontaktu s naším vojenským vedením, s veliteli na místě. Dali nám jasně najevo, že tuto misi můžeme a musíme splnit, a my ji splníme. To je rozkaz, který jsem vydal,“ řekl Biden během projevu k útokům u kábulského letiště.Dodal, že evakuace bude navzdory útokům pokračovat. „Budeme v tom pokračovat, pokud nedojde k nějaké výjimečné změně,“ zdůraznil Biden.Americký prezident Joe Biden také vydal rozkaz k přípravě útoků proti vůdcům a objektům odnože Islámského státu* (IS-Chorásán), která je obviněna z bombových útoků poblíž kábulského letiště.Zdůraznil, že osoby odpovědné za útok budou nalezeny a potrestány. USA, jak ujistil Biden, najdou způsob, jak se k nim dostat.Ve čtvrtek došlo ke dvěma výbuchům poblíž kábulského letiště, jeden z nich poblíž hotelu Baron, kde se podle médií shromažďovali cizinci, včetně občanů Velké Británie a USA. První výbuch provedl sebevražedný atentátník, po němž následoval výbuch bomby umístěné v autě.Média s odvoláním na prohlášení Islámského státu uvedla, že se k útoku na letiště přihlásila tato v Rusku zakázaná skupina. Spojené státy se domnívají, že se na útocích podílela odnož IS (IS-Chorásán). Později došlo v Kábulu k několika dalším výbuchům. Americká armáda vysvětlila, že šlo o řízené výbuchy.Postup AfghánistánuV první srpnové dekádě Tálibán* zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Provincie Pandžšír severovýchodně od Kábulu, která je rozlohou i počtem obyvatel jednou z nejmenších v zemi, zůstává jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou. Bojovníci vstoupili do hlavního města 15. srpna a ovládli prezidentský palác. V noci na 16. srpna mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude brzy vyjasněna.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu jsou nyní pod kontrolou Tálibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afghánců pracujících pro zahraniční mise probíhá přes jediné kábulské letiště, které je v držení armády USA a dalších zemí NATO. Tálibán prohlásil, že nehodlá Američanům povolit odklad evakuace občanů USA po 31. srpnu.* Ruskem zakázané teroristické skupiny

