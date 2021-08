https://cz.sputniknews.com/20210827/budou-na-slovensku-predcasne-volby-byvaly-ministr-pellegrini-prisel-s-navrhem-15638365.html

Budou na Slovensku předčasné volby? Bývalý ministr Pellegrini přišel s návrhem

Zdá se, že zmaření referenda o předčasných volbách je stále top tématem dneška. Fatální a permanentní selhávání koalice přímo permanentně generuje snahy... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Po zveřejnění rozhodnutí Ústavního soudu totiž paradoxně prezidentka Zuzana Čaputová, ministr financí Igor Matovič a předseda parlamentu Boris Kollár prohlásili, že jsou z rozhodnutí Ústavního soudu zklamáni a budou iniciovat možnost, aby voliči mohli rozhodnout o zkrácení volebního období.Je však více než pravděpodobné, že tato vyjádření byla krajně pokrytecká. Při troše dobré vůle už by takový zákon mohl být v legislativním procesu. Koalice však našla záminku, proč takovou legislativu není možné předložit. Těsně před rozhodnutím Ústavního soudu totiž neprošel ústavní zákon, který předložil poslanec Tomáš Taraba, a který by explicitně takové referendum umožňoval. To se stalo záminkou, aby se podobný zákon nemohl předložit dříve než za půl roku. Podle současného jednacího řádu totiž není možné předložit stejný zákon dříve než po půlroční přestávce.Neprošel ani pokus poslance Roberta Fica, který chtěl předložit obdobný zákon, jež ovšem neměl identické znění jako ten Tarabův, ale byl mu obsahově podobný. Tehdy vznikl spor, zda takový zákon může být podán, či ne. Jelikož však výklad jednacího řádu provádí Ústavněprávní výbor Národní rady SR, ten Ficův návrh zákona zamítl. I proto poslanec Hlasu-SD Peter Pellegrini předkládá legislativu, která by půlroční „distanc“ dokázala překlenout.Uvidíme, jak se k takové legislativní iniciativě postaví koalice. S velkou pravděpodobností se dáočekávat, že bude odmítnuta, tím však jen znovu potvrdí své extrémní pokrytectví, což je zřejmě hlavním důvodem, proč to Peter Pellegrini dělá.

