Bývalý vězeň Jiří Kajínek se stane ředitelem věznice. Objeví se ve filmu Tewyx, natáčení je veřejné

Jiří Kajínek, který byl kdysi odsouzen za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o vraždu a následně dokázal několikrát uprchnout z vězení, nyní ztvární roli... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Český recidivista Jiří Kajínek, který byl v 80. a 90. letech několikrát odsouzen například za vloupání do bytů a loupežné přepadení policistů, nakonec dostal v roce 1998 doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Během odpykávání svých trestů se Kajínek několikrát pokoušel utéct, v některých případech úspěšně, avšak pokaždé byl znovu zadržen policisty. Postupem času začaly kolovat pochyby o tom, zda byl Kajínek za dvojnásobnou nájemnou vraždu odsouzen právem, tvrdilo se totiž, že trestný čin mohli mít na svědomí dva tehdejší policisté, nikoliv Kajínek. Nicméně Ústavní soud ČR opakovaně odmítal stížnosti Jiřího Kajínka, který trval na tom, že je nevinen.Nakonec v květnu 2017 český prezident Miloš Zeman udělil Jiřímu Kajínkovi milost, a to s podmínkou, že během následujících sedmi let nesmí spáchat žádný trestný čin. Kajínek se dostal do centra mediální pozornosti a stal se tak televizní hvězdou.Kajínek jako ředitel vězniceTěžko bychom si však mohli představit, že Kajínek jednou dostane nabídku ocitnout se v úplné opačné roli, a sice stát se ředitelem věznice. Česká média dnes informovala o tom, že Jiří Kajínek si zahraje ve filmu Tewyx, kde ztvární roli ředitele věznice Karla Smitheho. Uvádí se, že natáčení za účasti známého bývalého vězně proběhne 28. září ve věznici v Mladé Boleslavi. Zájemci budou mít možnost se podívat na průběh natáčení na vlastní oči, vstupenky budou dostupné online, organizátoři však upozorňují na omezenou kapacitu.Jiří Kajínek si tak zahraje v americkém filmu, jehož rozpočet se odhaduje na 35 miliard dolarů. Jedná se o filmovou adaptaci románu se stejnojmenným názvem, samotná kniha je dostupná i v českém jazyce. Uvádí se, že natáčení filmu probíhá ve 20 různých zemích.Připomeňme, že v roce 2010 vyšel hraný film s názvem Kajínek režiséra Petra Jákla. Roli Jiřího Kajínka v tomto filmu ztvárnil známý ruský herec Konstantin Lavroněnko. V české verzi byl filmový Kajínek dabován českým hercem Janem Šťastným.

Červenáček Koukat v tom filmu na Kajínka jako na ředitele věznice je podle mě prvoplánové - jen aby se zvýšila sledovanost ze strany primitivů, výsměšné, nevhodné, pokleslé až urážející. Na film určitě nebudu koukat. Komedie Slunce seno... byly komedie bez vkusu. Sám Troška řekl, že šlo o získání peněz. 🐸🐸🐸🐸 0

Zprávy

