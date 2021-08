https://cz.sputniknews.com/20210827/cile-jsou-uplne-jine-nez-ty-oficialne-prezentovane-filip-vysvetlil-strategii-usa-v-afghanistanu-15639344.html

„Cíle jsou úplně jiné, než ty oficiálně prezentované.“ Filip vysvětlil strategii USA v Afghánistánu

„Cíle jsou úplně jiné, než ty oficiálně prezentované.“ Filip vysvětlil strategii USA v Afghánistánu

K Afghánistánu se pomalu, ale jistě, vyjadřují mnozí politici. Výjimku neudělal ani šéf komunistů Vojtěch Filip, který se na sociální síti pokusil vysvětlit... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Šéf KSČM začal své povídání na Facebooku zmínkou o okružním šestidenním letu ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Burnse po trase Egypt - Libanon - Izrael - Západní břeh Jordánu – Kábul. A zaráží ho jedna věc.Filip se tak snaží přijít na kloub tomu, oč vlastně v celé záležitosti šlo: „Ono se totiž začíná nad celou tou dvacetiletou okupací Afghánistánu rozsvěcovat. O Talibán šlo, to určitě, ale cíle jsou nyní úplně jiné, než ty oficiálně prezentované.“Myslí si tedy, že cílem možná byl a nyní určitě je Írán. Dodal, ženavíc k tomu všemu může obohacovat uran pro výrobu vlastní jaderné bomby, a o to kráčí.Dále Filip poznamenává, že dle jeho mínění se zájem USA nikdy nesoustředil ani na „likvidaci“ talibanského hnutí a už vůbec ne na ovládnutí země, jak to komentují proamerická média. Podle šéfa komunistů hlavní zájem USA sice na Afghánistán a Talibán cílí, ale skrze ony výcvikové základny proti Íránu. Z toho důvodu jim tam prý zanechali takové množství zbraní a ostatního materiálu.V další části dodává, že to však primárně není jen politika Spojených států, ale povinná služba CIA vůči jimi ochraňovanému Izraeli. „Samozřejmě, že proti Íránu. O tomhle to celé je,“ myslí si.Líbí se mu také komentář portáluinfokuryr.cz, který hovoří o tom, že „CIA potřebuje Nový Afghánistán k novým úkolům. A novým úkolem jsou záškodnické operace CIA proti Íránu v prvé řadě a v té druhé i proti Číně.“V závěru svého příspěvku však Filip použil ještě jednu citaci ze zmíněného webu, která tentokrát pojednávala o americkém prezidentovi Joemu Bidenovi.Filip si pak neodpustil srovnání s Českou republikou. Za pozoruhodné tak označuje to, že pravicí je u nás považován za neschopného prezidenta někdo, kdo odmítá povýšit šéfa BIS do generálské hodnosti, hlavně pro jeho kariérní loajálnost CIA…Nakonec zdůrazňuje, že jeho strana důrazně požaduje, aby všichni členové Vlád ČR a poslanci a senátoři PČR, kteří se na tomto smrtícím a drahém dobrodružství v Afghánistánu podíleli tím, že zvedli ruku pro účast Armády ČR v této hanebné misi, zodpovídali.

⏳24⏳ I když nejsem z komunistů nějak moc nadšený, jsou ale jediná a nejlepší logická volební možnost pro každého, kdo má toho režimu plné zuby a chce podstatné změny..Komunisté jsou i jediná velká a zkušená strana, která má nejlepší vládní předpoklady, které ostatní strany nemají a museli by to riskantně dosazováním personálu dohánět . Očekávám že příští volby zase budou podvodné a vřele voličům doporučuji ten volební lístek si někde několika osobními tečkami označit, vyfotit a jmenovitě dodat té vyvolené straně, aby měla volební přehled a doklad. Jedině takto se dá dobře a účinně zabránit volebním podvodům.. (i když kvůli coroně a poštovním volbám si USraelci jako v USA stejně "zvolí" koho chtějí).. 🇨🇿🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 141

❌➗➖➕ Nic bych sice u USraelských stratégů nevylučoval,.. jenomže se dá dobře sledovat, že USraelské okupace vždycky cílí na uchopení vládní moci. Ty dřívější způsoby vojenské válečné okupace už radši nedělají, a přešli na všelijaké vyčůrané způsoby vládních převratů, jako barevné revoluce apod., které jim teď ale už také nikde nefungují a je logické, že jistě vymýšlí další jiné způsoby.. To s tím Íránem ale moc nevěřím, že by USraelci mohli Irán nějak zdolat, protože si to tam jistě i velmi dobře hlídá Rusko, které má s Íránem dobré vztahy a nepřipustí aby v Iránu strašili USraelci, a pak prakticky přes Kaspické moře buzerovali přímo na ruských hranicích a ještě si v Iránu vykrádali ropu a přírodní zdroje.. Kvůli Iránu by začala světová válka, co si snad i každý uvědomuje ? 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🛰️ 123

