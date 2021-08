https://cz.sputniknews.com/20210827/je-to-invaze-velvyslanec-rekl-kdo-ridi-taliban-15632236.html

Je to invaze. Velvyslanec řekl, kdo řídí Tálibán

Arjubí uvedl, že jediné řešení současné situace v Afghánistánu je sankcionovat Pákistán, aby přestal sponzorovat teroristy a nezasahoval do vnitřních záležitostí Afghánistánu a zastavil invazi, kterou řídí prostřednictvím Tálibánu*.Podle jeho slov se velmi obává toho, že Tálibán nedodrží své sliby a závazky, ke kterým se přihlásil ve svých prohlášeních v Dauhá a na dalších mezinárodních fórech. Stále dokola jsme podle něj byli svědky toho, jak Tálibán v minulosti porušil své sliby. Tentokrát se podle něj musí prokázat činy, ne slovy.Velvyslanec okomentoval i českou záchrannou akci na letišti v Kábulu. „Odvedli velmi dobrou práci, řádně zorganizovanou a úspěšně dokončenou misi. Myslím, že by za to měli být oceněni,“ uvedl.Vysvětlil, že pro osoby, kterým se nepovedlo dostat do letů, to bude těžké a nemá o nich další informace. Uvedl ale, že jsou ve velmi blízkém kontaktu s ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem obrany a obě ministerstva velmi dobře spolupracují. Od lidí podle něj obdrželi více než 500 e-mailů s žádostmi o pomoc.Arjubí uvedl, že s lidmi, které česká armáda zachránila z kábulského letiště, jsou v kontaktu, ale nyní jsou v karanténě.Velvyslanec okomentoval i měnící se situaci v Afghánistánu. „Viděli jsme příšerné fotky z tálibánských masových poprav vojáků a cílených vražd civilistů v Kandaháru a dalších velkých městech. Nemůžeme dovolit, aby se to stalo v Kábulu, jenž je teď posledním útočištěm mnoha lidí, kteří unikají před násilím a pomstou Tálibánu. Obyvatelé Kábulu hlásí, že tálibánci už v některých čtvrtích prohledávají dům za domem, zapisují si jména a hledají lidi, kteří figurují na jejich seznamech. Městem již kolují zprávy o zabíjení cílených osob a drancování. Obyvatelé Kábulu momentálně žijí v absolutním strachu. Stejné zprávy chodí i z jiných měst, ale média již nemají takovou svobodu, aby vše publikovala,“ vysvětlil.Velvyslanec uvedl, že Tálibán ještě vládu nevytvořil a zatím nemá žádné další informace, tudíž prozatím pokračuje ve službě v Praze.Situace v AfghánistánuV první srpnové dekádě Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Provincie Pandžšír severovýchodně od Kábulu, která je rozlohou i počtem obyvatel jednou z nejmenších v zemi, zůstává jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou. Bojovníci vstoupili do hlavního města 15. srpna a ovládli prezidentský palác. V noci na 16. srpna mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude brzy vyjasněna.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu jsou nyní pod kontrolou Tálibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afghánců pracujících pro zahraniční mise probíhá přes jediné kábulské letiště, které je v držení armády USA a dalších zemí NATO. Tálibán prohlásil, že nehodlá Američanům povolit odklad evakuace občanů USA po 31. srpnu.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

