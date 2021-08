https://cz.sputniknews.com/20210827/kdo-mel-navrhnout-odposlouchavani-lidi-zemana-podle-koudelky-za-tim-stoji-exsef-analytiky-bis-rom-15636304.html

Kdo měl navrhnout odposlouchávání lidí Zemana? Podle Koudelky za tím stojí exšéf analytiky BIS Rom

Kdo měl navrhnout odposlouchávání lidí Zemana? Podle Koudelky za tím stojí exšéf analytiky BIS Rom

V poslední dnech se hodně hovoří o tom, že mělo dojít k odposlouchávání lidí z okolí prezidenta Miloše Zemana, a to ze strany Bezpečnostní informační služby... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T16:29+0200

2021-08-27T16:29+0200

2021-08-27T16:29+0200

česko

miloš zeman

skandál

politika

bezpečnostní informační služba (bis)

michal koudelka

odposlouchávací zařízení

pavel bělobrádek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/15440947_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ded82611aa44c19ee122ed70414757.jpg

Připomeňme, že se ve čtvrtek konalo zasedání sněmovní komise pro kontrolu BIS. Obsahem jejího jednání byl nedělní výrok prezidenta Miloše Zemana, podle kterého Koudelka před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí, a to včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Z jeho telefonu volal i Zeman, takže BIS odposlouchávala i hlavu státu.Po zhruba hodinovém jednání šéf komise Bělobrádek novinářům uvedl, že Koudelka prezidentova obvinění kategoricky odmítl. Koudelka měl rovněž uvést, že za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván žádný ústavní činitel a ani že nezažil nátlak na ukončení sledování. Premiér Andrej Babiš měl totiž podle Zemana slíbit, že odposlechy nařídí zastavit.Dále měl Koudelka informovat, že od předsedy vlády nikdy nezaznamenal tlak na to, aby ukončil nějaké probíhající prověřování. Prezident však v neděli tvrdil, že mluvil s premiéremAndrejem Babišem. Babiš to následně sám popřel.Kdo stojí za odposloucháváním?I přes výše uvedené měl ale Koudelka poté poslancům sdělit, že odposlouchávání měl v minulosti doporučovat někdejší šéf analytiky Bezpečnostní informační služby Jiří Rom.Ani jeden ze zdrojů si však nepřál, aby bylo zveřejněno jeho jméno. A zdrženlivý postoj si zachoval i Bělobrádek. „Nechám to bez komentáře,“ pronesl-Tato slova pak doplnil člen komise Jan Richtr, který poznamenal: „Nevyvracím ani nepotvrzuji, že by se jméno pana Roma řešilo. Nemohu se k tomu vyjadřovat, protože se jednalo o utajované informace. Mohu ale potvrdit, že na jednání jasně zaznělo, že BIS nemá indicie o tom, že by z úřadu nyní informace o odposlouchávání šly.“Své k věci řekl i Lukáš Kolařík, kterýby se nedivil, kdyby BIS lidi kolem prezidenta monitorovala: „Nemohu potvrdit, jestli odposlechy probíhají, nebo neprobíhají, ale když sleduji kolektiv lidí kolem prezidenta a jejich aktivity, nedivil bych se, že jsou v hledáčku BIS.“Pokud jde o samotného aktéra, Jiřího Roma, ten na Koudelkovo obvinění nereagoval a odmítlvěc komentovat. Uvedl jen, že neví, co na jednání zaznělo a že žádnou konkrétní skutečnost médiím říct stejně nesmí. Informace výslovně nepopřel, ale řekl, že šéf analytiky nic nepožaduje. Na opakovanou otázku, zda odposlechy Zemanových lidí v minulosti doporučil, pak reagoval následovně: „Vy nechápete, že to nebyla moje kompetence? Podívejte se na dělbu kompetencí u zpravodajské služby.“Kdo je Jiří Rom?Zmiňme, že Rom se na Pražský hrad dostal loni a stal se zástupcem Jana Nováka, pověřeného řízením bezpečnostního odboru. Rom má z BIS prověrku na stupeň přísně tajné a u prezidenta pracuje už rok. Za zmínku stojí i to, že Zeman, který otevřeně a opakovaně BIS a jejího ředitele kritizuje, loni naznačil, že právě Rom pracoval na dokumentu, který později prezident předal premiéru Babišovi. Dokument byl namířený proti Koudelkovi.V současné chvíli se neví a stále se spekuluje, zda Rom prezidentovi a jeho okolí nesdělil utajované informace, které se dozvěděl při práci v civilní kontrarozvědce.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, skandál, politika, bezpečnostní informační služba (bis), michal koudelka, odposlouchávací zařízení, pavel bělobrádek