https://cz.sputniknews.com/20210827/nemecko-se-od-pondeli-presune-do-cervene-kategorie-prijdou-zprisneni-pro-cestujici-15638494.html

Německo se od pondělí přesune do červené kategorie. Přijdou zpřísnění pro cestující

Německo se od pondělí přesune do červené kategorie. Přijdou zpřísnění pro cestující

České ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že již příští pondělí bude Německo zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Důvodem se stal nárůst... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T17:48+0200

2021-08-27T17:48+0200

2021-08-27T17:48+0200

česko

německo

cestování

testování

zpřísnění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1036/45/10364545_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d16e46ec71e63ba9af24c372fbcdf70c.jpg

Zhoršení epidemiologické situace ve Spolkové republice Německo vedlo českou vládu k tomu, aby zpřísnila podmínky pro cestující z této země. Ministerstvo zahraničí České republiky na svých stránkách totiž oznámilo, že od příštího pondělí se Německo přesune z oranžové do červené skupiny zemí, kam patří státy s vysokým rizikem nákazy covidem-19.Nová opatření se budou vztahovat na ty cestující, kteří přijíždějí z Německa a přitom nejsou plně očkovaní. Podle pravidel, v případě, že se cestující vrací hromadnou dopravou, si před návratem musí vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR nebo antigenní test. Po příjezdu dotyčná osoba musí do samoizolace, a to na dobu čtrnácti dnů. Pátý a čtrnáctý den bude muset cestující podstoupit další PCR testy. Jak uvádí MZV ČR, zůstane v platnosti i řada výjimek.Kromě toho české ministerstvo zahraničí oznámilo, že byla prodloužena možnost volného průjezdu přes Slovinsko, a to do 5. září. Tato výjimka měla vypršet již na konci tohoto týdne, avšak Česko a Slovinsko se dohodly na prodloužení její platnosti.Současná epidemiologická situace v ČeskuEpidemie koronaviru v Česku znovu zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 211 nově nakažených pacientů, o 45 více než před týdnem. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného ke dnešku mírně stouplo z 1,0 na 1,05. V nemocnicích je 65 pacientů a celorepubliková incidence je 12 nakažených za 7 dní na 100 tisíc obyvatel.Z informací na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že laboratoře provedly celkem 56 918 antigenních testů a 26 645 PCR testů.Počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích, se výrazně nemění. Ve čtvrtek jich bylo 65, podobně jako o den i o týden dříve. V těžkém stavu je nyní 13 pacientů s covidem.

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, cestování, testování, zpřísnění