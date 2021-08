https://cz.sputniknews.com/20210827/novy-konkurent-gazpromu-rosneft-chce-take-exportovat-rusky-plyn-do-evropy-15635054.html

Nový konkurent Gazpromu? Rosněfť chce také exportovat ruský plyn do Evropy

Nový konkurent Gazpromu? Rosněfť chce také exportovat ruský plyn do Evropy

Předseda představenstva Rosněfti a výkonný tajemník prezidentské komise pro palivový a energetický komplex Igor Sečin požádal ruského prezidenta Vladimira... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T22:13+0200

2021-08-27T22:13+0200

2021-08-27T22:13+0200

svět

gazprom

rusko

rosněft

zemní plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/13/64/136416_42:0:3000:1664_1920x0_80_0_0_82c44062d9ea52ed8ef135a0a36d8a62.jpg

Ještě předtím v srpnu bylo oznámeno, že cena plynu v Evropě poté, co se Gazprom rozhodl rezervovat pouze 4 % pevné dodatečné tranzitní kapacity ukrajinského systému přepravy plynu (GTS), obnovila své historické maximum, když poprvé překročila 585 dolarů za tisíc metrů krychlových.Podle novin Kommersant se v dopise také uvádí, že je vhodné omezit dodávky přítomností stávajících smluv s novými spotřebiteli, kteří nejsou kupci plynu akciové společnosti Gazprom. Přitom hlavním argumentem, který šéf Rosněfti ve prospěch tohoto návrhu uvádí, je možnost zvýšení rozpočtových příjmů Ruské federace.V dopise je uvedeno, že při současných cenách plynu v Evropě může být sazba daně z těžby nerostných surovin (MET) „asi 5 tisíc rublů“ na tisíc metrů krychlových, což je „více než 3,5krát“ vyšší než současná sazba MET pro Gazprom. Dodatečné rozpočtové příjmy – to znamená rozdíl mezi „zvýšenou“ vývozní MET Rosněfti a současnou MET pro Gazprom - budou činit 37 miliard rublů ročně, uvedl Sečin v dopise. A podle jeho názoru zvýšení exportních dodávek Rosněfti v budoucnosti může zajistit zvýšení dodatečného příjmu až na 150 miliard rublů.Předseda představenstva Rosněfti, jak vyplývá z dopisu, navrhuje spojit výši MET u plynu vyváženého z Ruské federace s jeho burzovní cenou v Evropě prostřednictvím změn v daňovém řádu. Noviny píší, že nyní vzorec pro výpočet MET pro Gazprom již obsahuje parametr „cena plynu v dalekém zahraničí“, který určuje Federální antimonopolní služba RF na základě dynamiky kotací ropných produktů. Tento údaj však již má jen málo společného se skutečnými vývozními cenami Gazpromu, které jsou více než ze 70 % vázány na forwardové kotace na burzách plynu v EU.Podle údajů Kommersantu již Putin pověřil místopředsedu vlády Alexandra Novaka a ministra financí Antona Siluanova, aby zvážili Sečinův návrh a „sdělili svůj názor na něj“.Soud odmítl vyjmout Nord Stream 2 ze směrnice EU o plynuNejvyšší krajský soud v Düsseldorfu ve středu zamítl stížnost společnosti Nord Stream AG, provozovatele Nord Stream 2, na rozhodnutí německého regulátora nevyjmout projekt ze směrnice EU o plynu.Společnost s tímto postojem nesouhlasí a brzy oznámí další postup.Regulátor zároveň usoudil, že projekt nebyl dokončen do uvedeného data, proto spadá do působnosti předpisů.Aktualizovaná pravidla stanoví, že plynovod vstupující na území EU je buď částečně naplňován alternativním dodavatelem, nebo jeho část na území EU musí být ve vlastnictví třetí strany.

https://cz.sputniknews.com/20210722/gazprom-odpovedel-na-otazky-ohledne-tranzitu-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-po-vyprseni-dohody-15234229.html

❌➗➖➕ 2024 Ukraině vyprší smlouva s Ruskem o tranzitu do evropy, a jelikož Rusko už používá bezplatnou trasu stream ll, tak už nebudou úplně zbytečně vyhazovat prachy do Kieva, aby si tam USraelský syčáci bezpracně mastili kapsy. .. Ukrainci si musí do té doby vymyslet něco jiného jak vydělávat prachy..🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 55

Simo Häyhä Jako v rozvojové zemi. Debata je o tom jak nejlépe exportvoat suroviny, ale na přidanou hodnotu se uplne kašle. Ale tohle je u hloupého ruska už standart. 2

4

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, rusko, rosněft, zemní plyn