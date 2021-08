Po Johnnym Deppovi přijela do Varů další známá hvězda. Tentokrát Ethan Hawke

https://cz.sputniknews.com/20210827/po-johnnym-deppovi-prijela-do-varu-dalsi-znama-hvezda-tentokrat-ethan-hawke-15634506.html

Na karlovarský filmový festival přijel americký herec, režisér a spisovatel Ethan Hawke. Ten převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a osobně uvede nový... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Herec přicestoval do České republiky v pátek před jedenáctou hodinou, se svými fanoušky se pozdravil před Grandhotelem Pupp. Tam na něj čekali také zástupci MFF KV v čele s jeho prezidentem Jiřím Bartoškou.Při setkání s fanoušky s nimi prohodil i pár slov. Uvedl kromě jiného, že děkuje za pozvání na MFF KV, tato děkovaná slova adresoval i hned po vystoupení z auta prezidentovi akce Bartoškovi.Ethan Hawke je herec, spisovatel a scénárista. Filmovou kariéru zahájil jako čtrnáctiletý ve snímku Badatelé. Od té doby hrál v desítkách snímků, mimo jiné: Společnost mrtvých básníků, Před úsvitem, Gattaca a Training. Jako režisér debutoval dramatem Chelsea Walls.Nutno podotknout, že na karlovarský festival se Hawke umělecky vrací. V roce 2007 se na festivalu promítal jeho snímek Nejžhavější stát, který nejen režíroval, ale byl také autorem scénáře.Johnny Depp ve VarechZa zmínku stojí, že Hawke není jedinou zahraničí hvězdou, která přiletěla do Karlových Varů. Ve čtvrtek před jedenáctou hodinou večerní přiletěl americký herec, producent a hudebník Johnny Depp. Na letišti na něj čekaly desítky fanoušků. Na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary představí tento populární herec dva filmy. Fanoušci by se s ním mohli potkat v pátek odpoledne, kdy představí film Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, který produkoval. V Karlových Varech ale Depp uvede v sobotu i film, ve kterém hraje hlavní roli, a to drama Minamata.Právě Johnny Depp, Ethan Hawke a Michael Cain jsou hlavními hvězdami tohoto karlovarského festivalu.Johnny Depp patří celosvětově mezi nejžádanější herecké osobnosti. Nominace na Oscara mu přinesly role ve filmech Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, další za Hledání Země Nezemě a za film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, který mu vynesl i Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce.Neodmyslitelná je ale i jeho spolupráce s režisérem Timem Burtonem, populární jsou jeho role, kdy hrál Střihorukého Edwarda, vidět jsme ho mohli i v Ospalé díře a Karlíkovi a továrně na čokoládu.

