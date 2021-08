https://cz.sputniknews.com/20210827/politico-usa-predaly-talibum-popravci-seznam-afghancu-15634097.html

Politico: USA předaly tálibům „popravčí seznam“ Afghánců

Politico: USA předaly tálibům „popravčí seznam“ Afghánců

USA poskytly Tálibánu* seznam amerických a afghánských občanů, které se chystají vyvézt z Kábulu. Informuje o tom Politico s odvoláním na zdroje. 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T13:29+0200

2021-08-27T13:29+0200

2021-08-27T13:29+0200

usa

afghánistán

tálibán

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/15430398_0:28:3135:1791_1920x0_80_0_0_44a44a0c79b2f325a0e910b63562d966.jpg

Podle zdrojů publikace bylo toto opatření přijato za účelem urychlení procesu evakuace lidí z Afghánistánu, ale vyvolalo to nespokojenost některých zákonodárců a vojáků.Podle názoru zdroje Politico na ministerstvu obrany takový krok ohrožuje život těchto lidí.Předtím Joe Biden na briefingu řekl, že nemá přesné informace potvrzující existenci takových seznamů. Zároveň poznamenal, že v řadě případů americká armáda kontaktovala táliby, aby pustili některé občany.Připomeňme, že Biden po útocích v Kábulu prohlásil, že „zásadně“ přijímá odpovědnost za vše, co se v Afghánistánu stalo. Uvedl, že evakuace bude navzdory útokům pokračovat. Kromě toho uvedl, že američtí vojáci mohou a měli by opustit Afghánistán do 31. srpna. Dodal, že evakuace bude navzdory útokům pokračovat. „Budeme v tom pokračovat, pokud nedojde k nějaké výjimečné změně,“ zdůraznil Biden.Americký prezident Joe Biden také vydal rozkaz k přípravě útoků proti vůdcům a objektům odnože Islámského státu* (IS-Chorásán), která je obviněna z bombových útoků poblíž kábulského letiště. Během útoku zemřelo nejméně 113 lidí včetně 13 amerických vojáků. Ve čtvrtek došlo ke dvěma výbuchům poblíž kábulského letiště, jeden z nich poblíž hotelu Baron, kde se podle médií shromažďovali cizinci, včetně občanů Velké Británie a USA. První výbuch provedl sebevražedný atentátník, po němž následoval výbuch bomby umístěné v autě.Změna moci v AfghánistánuPoté, co USA oznámily začátek stahování svého kontingentu, zahájil Tálibán* ofenzivu, obsadil všechna velká města a vyhlásil konec dvacetileté války. V současné době se řeší otázka mechanismu správy státu. Podle zdroje blízkého novým úřadům to bude rada v počtu 12 osob.Jediným ohniskem odporu vůči Tálibánu zůstává provincie Pandžšír.Evakuace cizinců a místních obyvatel, kteří s nimi spolupracovali, pokračuje přes kábulské letiště. Během prvních dnů následkem tlačenice, paniky a varovné střelby zahynulo několik lidí, někteří zahynuli, protože spadli z letadla, které již vzlétlo.*Teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210826/u-kabulskeho-letiste-se-ozval-vybuch-15625907.html

R S Tak přeci si největší světové teroristické uskupení USA, nerozhází své nové kamarádíčky, hned na začátku?! Z toho by nic nevytěžili... 1

1

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghánistán, tálibán