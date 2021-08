https://cz.sputniknews.com/20210827/poslanec-nacher-o-billboardech-koalice-spolu-to-je-ten-novy-politicky-styl-15636601.html

Poslanec Nacher o billboardech koalice Spolu: To je ten nový politický styl?

Nacher sdílel na Twitteru tweet Jiřího Gregora, jehož příspěvek zahrnoval předvolební plakát koalice Spolu. Na něm je zachycen premiér Andrej Babiš, předseda hnutí SPD Tomio Okamura a šéf komunistů Vojtěch Filip. Kromě toho je tam napsáno „Připraví nás o svobodu. Hrozba, kterou musíme zastavit.“ Gregor k tomu napsal: „Zapomeňte na cestování za hranice. Zapomeňte, že budete moci svobodně podnikat. Tahle parta vás chce obrat a zavřít (minimálně na psychiatrii).“Připomeňme, že tyto billboardy představil i samotný šéf koalice Spolu Petr Fiala na svém účtu na sociální síti. Mají pozitivní a i negativní slogany. Ty pozitivně laděné slogany hlásají: „Změna, které můžete věřit.“ Naopak, ty negativní před něčím varují: „Hrozba, kterou musíme zastavit!“ Slogany s varovným sdělením upozorňují na spolupráci ANO, SPD a KSČM.Podle informací ale budou v kampani dominovat billboardy s pozitivním odkazem, a to v poměru 3:1, pro iDNES.cz to potvrdil šéf volebního štábu a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.Voličské preferenceJak vychází z průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslaneckésněmovny ani v tomto modelu.Průzkum probíhal mezi 2. až 13. srpnem, zúčastnilo se ho 913 lidí. Podle autorů průzkumu činí statistická chyba jeden až 3,5 procentního bodu.

