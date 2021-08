https://cz.sputniknews.com/20210827/prelomove-technologie-v-moskevskem-metru-za-jizdne-budete-moci-zaplatit-pomoci-obliceje-15642126.html

Přelomové technologie v moskevském metru: Za jízdné budete moci zaplatit pomocí obličeje

Přelomové technologie v moskevském metru: Za jízdné budete moci zaplatit pomocí obličeje

Moskevské metro přichází s přelomovou novinkou, která by mohla posunout zase o kousek dál oblíbený a rychlý způsob cestování v této ruské metropoli. Vyšlo... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Moskevské metro v sobě skrývá hned několik zajímavostí a pyšní se několika prvenstvími. Mimo jiné je ale známé i tím, že cestující musí při vstupu do jeho prostor projít přes turnikety. Nyní by jim právě turnikety ve spolupráci s kamerami mohli usnadnit cestování. Nově by totiž měl turniket každého cestujícího pustit hned, jak naskenuje jeho obličej a nechá strhnout platbu za jízdné z karty připojené k cestovnímu účtu dané osoby.Nápad, který mnohé oslovil, již prošel první fází testování, kdy jej zkoušeli zaměstnanci dopravního podniku. Tento měsíc odstartovala druhá fáze testování, v rámci které se má systém vyzkoušet v provozu na tisícovce dobrovolníků. Lidé, kteří se do testování zapojí, budou muset projít turnikety, před nimiž je na podlaze kulatá černá samolepka.A kdy by tento přelomový nápad mohl začít fungovat v praxi? Zatím se hovoří o tom, že „naostro“ by systém Face Pay mohl být na všech linkách moskevského metra spuštěn do konce letošního roku.Nicméně, stejně jako má tento nápad své příznivce, má i své kritiky. „Zlí jazykové“ totiž poukazují na to, že je v Rusku veřejný prostor stále více monitorován obrovským množstvím kamer. Tito lidé se tak obávají, že i systém Face Pay je jen dalším způsobem, jakým se ruský stát snaží nad obyvateli země získat kontrolu.

Simo Häyhä Metro-věc kterou měli na Západě dřív, než v Rusku. 0

Simo Häyhä To bude šmírování obyčejných lidí jak v Číně. 0

