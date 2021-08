https://cz.sputniknews.com/20210827/preventivni-opatreni-jsou-jiz-nepotrebna-politici-usiluji-o-zruseni-novych-opatreni-proti-covidu--15639931.html

„Preventivní opatření jsou již nepotřebná.“ Politici usilují o zrušení nových opatření proti covidu

Koudelka tvrdí, že z právního hlediska k tomuto opatření není opora.„Testování podle pandemického zákona jde jen u zaměstnanců, na děti se zákon nevztahuje. Ve slušných státech jsou nezletilé děti lépe chráněny než dospělí,“ argumentoval právník a politik ve vysílání CNN Prima NEWS.Nejvyšší správní soud o některých opatřeních rozhodl rychle, někdy i během týdne. V současné době je podle něj pandemie na takové úrovni, že tato opatření nejsou nutná. „Nyní je stav těžce hospitalizovaných takový, že kdyby se takto postupovalo i v minulosti při chřipkách, tak bychom museli mít společnost uzavřenou neustále,“ sdělil.Koudelka následně doplnil, že mu vydávání opatření na poslední chvíli od vlády a ministerstva zdravotnictví přijde jako cílený úmysl. „Kdyby to rozhodli na začátku srpna nebo na konci července, tak by to Nejvyšší správní soud stihl do začátku září projednat. Proto postupují tak, aby vyjádření byla vydána těsně před nabytím účinnosti,“ uvedl.Pravidla se musí zjednodušitS kritickým tónem se k opatřením vyjádřila i poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).Už v červnu se prý snažila předejít opakování stejných chyb. „Už si nemůžeme dovolit výpadky ve vzdělání. Ministři nenaplnili naše očekávání. Pravidla se musí zjednodušit,“ pokračovala.Politik Ondřej Dostál (Piráti) se naopak k testování dětí přiklání. „Jsem příznivcem toho, aby se děti po návratu do školy testovaly, aby se zjistilo, kdo si co přivezl z prázdnin. Na druhou stranu minimální počet dětí, které se nenechají otestovat, nikoho neohrozí,“ sdělil v pořadu.Lidé jsou omezovániDostála však znepokojuje, že se v Česku zesiluje tlak, aby se co nejvíce lidí naočkovalo.Dodal, že roušky u dětí na prvním stupni nefungují. „Jejich smysl nejsem schopen vysvětlit ani dítěti ve druhé třídě, protože někdo je nosí a někdo ne,“ dodal. Na stejný problém pak upozorňovala i Valachová.

