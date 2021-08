https://cz.sputniknews.com/20210827/rada-bezpecnosti-osn-odsoudila-teroristicke-utoky-v-kabulu-15639102.html

Rada bezpečnosti OSN odsoudila teroristické útoky v Kábulu

Rada bezpečnosti OSN odsoudila teroristické útoky v Kábulu

Rada bezpečnosti OSN tím nejrozhodnějším způsobem odsoudila včerejší teroristické útoky poblíž kábulského letiště, uvedla Rada bezpečnosti v tiskovém... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T19:12+0200

2021-08-27T19:12+0200

2021-08-27T19:12+0200

svět

rada bezpečnosti

afghánistán

kábul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/15638149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd53032287b2400370a3d6184085e45e.jpg

„Členové Rady bezpečnosti co nejostřeji odsoudili hrůzné útoky poblíž mezinárodního letiště Hámida Karzaje v Kábulu 26. srpna 2021,“ uvádí se v prohlášení.Rada bezpečnosti rovněž zdůraznila, že je nutné postavit před soud pachatele, organizátory a sponzory teroristických činů.V prohlášení se uvádí, že se k teroristickému činu přihlásil Islámský stát v Chorásánu (ISKP), přidružený k IS*. Rada bezpečnosti také připomíná, že všechny strany v Afghánistánu musí dodržovat své závazky podle mezinárodního humanitárního práva za všech okolností, včetně těch, které se týkají ochrany civilistů.K výbuchům došlo ve čtvrtek na kábulském letišti, k jednomu z nich poblíž hotelu Baron, kde se podle zpráv médií shromažďovali cizinci, včetně britských a amerických občanů. K útoku na letiště se přihlásila teroristická skupina IS*. Později v Kábulu zahřmělo několik dalších výbuchů. Jak později vysvětlili američtí vojáci, provedli několik kontrolovaných výbuchů.V souvislosti s výbuchy na letišti v Kábulu bylo zadrženo několik lidí, řekl agentuře Sputnik Zabiullah Mudžahid, mluvčí hnutí Tálibán*.„Ano, několik lidí bylo zadrženo,“ řekl Mudžahid s tím, že přesné podrobnosti zatím nebyly zveřejněny.* Teroristická organizace zakázaná v RF

josefnovak_36 a to je asi tak vše, co s tím rada OSN může dělat. Co taky jiného, když teroristy vyzbrojuje celý západ včetně nás, pod velením USA. 0

1

afghánistán

kábul

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rada bezpečnosti, afghánistán, kábul