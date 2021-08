https://cz.sputniknews.com/20210827/rusko-u-moskvy-modernizovalo-bezkonkurencni-radar-protivzdusne-obrany--15619595.html

Rusko u Moskvy modernizovalo bezkonkurenční radar protivzdušné obrany

Rusko u Moskvy modernizovalo bezkonkurenční radar protivzdušné obrany

Rusko v okolí Moskvy zmodernizovalo radiolokační stanici Don-2N, která na světě nemá obdoby, sdělil v rozhovoru pro Sputnik na výstavě Army 2021 generální... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Radar Don-2N je součástí systému varování před raketovým útokem a zajišťuje informacemi protiraketovou obranu Moskvy. Výstavba stanice byla zahájena v roce 1978, v roce 1989 byla zařazena do výzbroje. Antény stanice jsou instalovány v betonové komolé pyramidě o výšce desetipatrového domu se šířkou základu téměř 150 metrů.Radar Don-2N dokáže objevit menší hlavice balistických raket na velké vzdálenosti, zjistit jejich trajektorie, doprovázet je s velkou přesností, vyčlenit hlavice na pozadí celého komplexu prostředků na překonání protivzdušné obrany, včetně těžkých a lehkých falešných cílů, dipólových odražečů, stanic aktivních poruch, apod.Taková stanice je jediná a byla uvedena do provozu v roce 1991, od té doby funguje nepřetržitě.Podle dat ruského ministerstva obrany dokáže stanice Don-2N objevit vesmírné objekty o velikosti pouhých 5 cm ve výšce do 1000 km.Jak Rusko sleduje americké F-35Ruské radiolokační stanice Kontejner o velkém dosahu sledují slabě viditelné stíhačky F-35 americké výroby a další letouny vybavené technologií stealh díky vlnám určité délky, řekl Jurij Anoško.Anoško vysvětlil, že dálková stanice funguje v rozsahu takzvaných krátkých vln, i když jejich délka činí desítky a stovky metrů. V tomto případě již nepomáhají nátěry pohlcující rádiové vlny a tvar samotného letounu.Anoško dále řekl, že technologie stealh umožní snížit pravděpodobnost objevení letounu v určitém rozsahu délky vln a je zpravidla zaměřena na rozsah délky vln, ve kterém fungují palubní radary jiných letadel a také radary protivzdušných raketových systémů. Palubní radary moderních bojových letounů fungují hlavně v rozsahu vln o délce několika centimetrů.

