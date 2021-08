https://cz.sputniknews.com/20210827/sef-rady-ct-o-situaci-v-afghanistanu-nejvetsim-donorem-talibanu-je-americky-danovy-poplatnik-15637656.html

Šéf Rady ČT o situaci v Afghánistánu: Největším donorem Tálibánu je americký daňový poplatník

Šéf Rady ČT o situaci v Afghánistánu: Největším donorem Tálibánu je americký daňový poplatník

Atmosféra v Afghánistánu stále víc houstne. Poslední zprávy hovoří o tom, že se hnutí Tálibán* mimo jiné zmocnilo mnohých zbraní, výstroje a techniky za...

2021-08-27

2021-08-27T17:31+0200

2021-08-27T17:31+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

usa

zbraně

afghánistán

názor

tálibán

Tálibové nepřevzali jenom moc nad městy, ale také získali spoustu zbraní a výzbroje. Uvádí se, že by se mohlo jednat až o desetitisíce vozidel a střelných zbraní s municí, i přístrojů pro noční vidění.Co to ale znamená? Například nejmenovaný americký kongresman uvedl, že se obává, že by Tálibán mohl získané zbraně přeprodat. O tom, jakou cenu mají pro táliby tyto zbraně, pak promluvil i expert na obranu Matthew Henman.Vypadá to tedy, že Tálibán jen získává na tom, že USA dodaly afghánským bezpečnostním silám neuvěřitelné množství zbraní, z nichž mnohé zůstaly ve skladech. Nyní tak získali přístup k vrtulníkům UH-60 Black Hawk, lehkým vrtulníkům MD530 a lehkým bitevním letadlům A-29 Super Tucano, stejně jako k vozidlům Humvee a pickům Ford Ranger. Zároveň do své výzbroje ukořistil i vozidla odolná minám, a také pušky a automaty s municí.Celou situaci navíc tak trochu komplikuje to, že Američané dle tamního národního bezpečnostního poradce Jakea Sullivana netuší, kolik zbraní z dodaných v objemu 83 miliard dolarů se dostalo do rukou vzbouřenců.To, že se zbraní a výzbroje nyní zmocnili tálibové, na sociální síti okomentoval také předseda Rady České televize Pavel Matocha. Ten poskytl svůj pohled na věc a prozradil, kdo je největším donorem tohoto hnutí.V komentářích pak dodal několik odkazů na články, které pojednávaly například o včerejších bombových útocích v Kábulu či o tom, že terorista Usáma Bin Ládin v minulosti předpovídal, že tehdejší viceprezident Joe Biden jako úřadující prezident přivedeUSA do krize.Změna moci v AfghánistánuPoté, co USA oznámily začátek stahování svého kontingentu, zahájil Tálibán ofenzivu, obsadil všechna velká města a vyhlásil konec dvacetileté války. V současné době se řeší otázka mechanismu správy státu. Podle zdroje blízkého novým úřadům to bude rada v počtu 12 osob.Jediným ohniskem odporu vůči Tálibánu zůstává provincie Pandžšír.Evakuace cizinců a místních obyvatel, kteří s nimi spolupracovali, pokračuje přes kábulské letiště. Během prvních dnů následkem tlačenice, paniky a varovné střelby zahynulo několik lidí, někteří zahynuli, protože spadli z letadla, které již vzlétlo.* Teroristická organizace zakázaná v RF

