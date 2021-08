https://cz.sputniknews.com/20210827/svycarsti-vedci-budou-na-iss-pestovat-lidskou-tkan--15628019.html

Švýcarští vědci budou na ISS pěstovat lidskou tkáň

Švýcarští vědci budou na ISS pěstovat lidskou tkáň

Vědci z Curyšské univerzity oznámili, že při své další misi týkající se zásobování na Mezinárodní vesmírnou stanici, která má být podle plánu zahájena 28... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Je to první krok v realizaci projektu průmyslové výroby lidské tkáně v podmínkách beztíže. Informace jsou uveřejněny na webových stránkách univerzity.O trojrozměrné organoidy projevuje velký zájem farmaceutický průmysl, neboť umožňují provádět toxikologické výzkumy přímo na lidských tkáních, aniž by prováděli pokusy na zvířatech. Organoidy vypěstované z kmenových buněk pacientů mohou být také použity jako stavební bloky k nahrazení fragmentů tkání při léčbě poškozených orgánů.Současné fázi předcházely tři roky výrobních testů na Zemi a ve vesmíru. Například v březnu 2020 se na palubě ISS měsíc nacházelo 250 zkumavek s kmenovými buňkami. Během této doby se za podmínek mikrogravitace dospělé kmenové buňky vyvinuly do diferencovaných orgánových struktur, jako jsou játra, kosti a chrupavky. Naproti tomu kontrolní vzorky pěstované na Zemi za normální gravitace nevykazovaly diferenciaci buněk nebo vykazovaly minimální diferenciaci.Současná mise pošle na oběžnou dráhu tkáňové kmenové buňky dvou žen a dvou mužů různého věku. Vědci otestují, jak spolehlivá je jejich metoda při použití buněk s různou biologickou variabilitou. Autoři předpokládají, že v budoucnu bude ISS fungovat jako dílna na výrobu miniaturních lidských tkání k použití na Zemi pro vědecké účely a lékařství.V současné době se vědci zaměřují na otázky výroby a kontroly kvality.Na začátku října se vzorek materiálu vrátí na Zemi. Vědci slibují, že první výsledky oznámí v listopadu.

