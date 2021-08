Třešničková se blýskla na kolonádě. „Všechny modelky strčíš do kapsy,“ píší její příznivci

https://cz.sputniknews.com/20210827/tresnickova-se-blyskla-na-kolonade-vsechny-modelky-strcis-do-kapsy-pisi-jeji-priznivci-15631975.html

Blogerka a youtuberka Týnuš Třešničková, stejně jako mnoho celebrit, vyrazila na karlovarský filmový festival. 27.08.2021

Festival v Karlových Varech se sice pomalu blíží ke konci, to ale nebrání tomu, abychom se podívali na róby, které vynesla influencerka Týnuš Třešničková. Ta vyrazila na akci před dvěma dny a pochlubila se hned třemi outfity.První z nich, který představila svým sledujícím, byl výrazný. Jednalo se o bílé bohaté šaty s dlouhou vlečkou značky Debbie Brown. Týnuš k šatům zvolila přirozený look a rozpuštěné vlasy. V šatech tak populární mladá Češka vypadala skvostně a zřejmě se tak cítila i ona sama, jelikož k fotce napsala status, že si užívá princeznovských chvil.Další outfit patřil již do kategorie odvážnějších. Zvolila totiž zlaté třpytivé šaty bez ramínek s korzetem. Ač by se mohly zdát jednoduché, opak byl pravdou. Na jedné z fotek je totiž vidět, že šaty mají vysoký rozparek, který tak zdůraznil její nohy. Jako doplňky zvolila červené lodičky na vysokém podpatku, červenou rtěnku, malou černou kabelku a sako.Závěrem svým sledujícím ukázala poslední model, a to zelené dlouhé šaty s rafinovaně řešeným dekoltem a opět vysokým rozparkem.A jaké si za své modely vysloužila reakce? Její příznivci byli nadšeni a dali jí to patřičně znát v komentářích. „Olala, tak ty jsou super bomba. Barvička vám pasuje. Vy na sebe asi můžete obléct opravdu cokoliv a vždy budete překrásná,“ vzkázala jí u posledního modelu jistá uživatelka.„Elegantní a vkusné, strašně moc vám to sluší, Týnko,“ napsala uživatelka k fotce se zlatými šaty. „Překrásná,“ uvedla další.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 445 tisíc sledujících.

