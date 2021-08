https://cz.sputniknews.com/20210827/uhlik-musi-mit-cenu-vsude-na-svete-von-der-leyenova-vysvetlila-proc-zivot-v-eu-uz-nebude-stejny-15635449.html

„Uhlík musí mít cenu všude na světě,“ von der Leyenová vysvětlila, proč život v EU už nebude stejný

„Uhlík musí mít cenu všude na světě,“ von der Leyenová vysvětlila, proč život v EU už nebude stejný

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poskytla rozsáhlý rozhovor portálu Pravda.sk. Dotyčná odpověděla na otázky týkající se bezuhlíkové... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Klíčovou myšlenkou celého rozhovoru byla teze von der Leyenové, že život ve stále se měnících klimatických podmínkách už nebude stejný, nemůžeme si to dovolit.Podotkla přitom, že v tom spočívá samotná podstata evropské zelené dohody. Přiznala dále, že pokud EU se nepodaří realizovat plán opatření Fit for 55, který má zajistit, aby byly politiky EU v souladu s dohodnutými klimatickými cíli, naše děti a vnoučata by mohly vést války o vodu a potraviny.Vzhledem k tomu, že existují obrovské hospodářské a strukturální rozdíly mezi členskými státy EU, uvedla, že EK dbá na to, aby země s nižšími příjmy měly k dispozici silnou podporu, a to nejen formou realistických cílů v oblasti emisí s realistickými lhůtami, ale také z finančního hlediska.Na otázku o roli jaderné energie v ekologickém úsilí EU von der Leyenová poznamenala, že rozhodnutí provozovat, nebo odstavit jadernou elektrárnu je záležitostí členského státu v souladu s národní energetickou politikou.Co se tyče perspektivy ukončení provozu spalovacích motorů do roku 2035, předsedkyně v tom vidí příležitost pro Slovensko a jeho automobilový průmysl.Podle von der Leyenové změna klimatu a způsob, jakým ji svět řeší, je téměř definicí geopolitické otázky.„Uhlík musí mít cenu všude na světě, neboť boj proti změně klimatu je celosvětovým úsilím,“ dodala.

marfušenka Vážená soudružko, které děti a vnuci budou v budoucnu bojovat o chleba a vodu na této planetě? V Asii, Africe, Jižní Americe? Bílá rasa se vylidňuje, co kdybyste šla ty své chytré kecy kázat těm, kteří s odpuštěním drbou jako králíci a nejsou schopni se postarat o děcka, natož myslet na naši zbídačenou planetu? 2

Červenáček Když se vše bude muset zdražit už kvůli zvyšování seny elektřiny a covidovému šílenství, tak život stejný nemůže být. 🐸🐸🐸🐸 1

evropská komise, ursula von der leyenová, globální oteplování, jaderná energetika, klimatické změny, klima