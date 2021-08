https://cz.sputniknews.com/20210827/v-permu-havarovala-stihacka-su-24-pilotum-se-podarilo-katapultovat-hlasi-media-15636987.html

V Permu havarovala stíhačka Su-24. Pilotům se podařilo katapultovat, hlásí média

V Permu havarovala stíhačka Su-24. Pilotům se podařilo katapultovat, hlásí média

Podle informací ruské televizí sítě REN TV mělo dojít v Permu k letecké nehodě. Na místě totiž havaroval stíhací letoun Su-24. Pilotům se ale naštěstí podařilo... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že stíhačka Su-24 zrovna prováděla cvičný let, bez munice. K pádu mělo dojít krátce po vzletu, a to v oblasti Verešchaginskij rajon. Letadlo se zřítilo v zalesněném terénu, přičemž žádné trosky na zemi údajně nebyly. Na místo havárie byl vyslán záchranářský vrtulník, který posádku evakuoval.Příčina pádu letadla zatím není známa, ale podle předběžných údajů stroj havaroval kvůli technické poruše. Odborníci to brzy upřesní.Podle předběžných informací poskytnutých médii se veliteli posádky a navigátorovi, kteří se nacházeli na palubě, podařilo katapultovat a přežili. V jakém stavu se nyní nacházejí, se zjišťuje.Su-24 je sovětský a ruský bombardér první linie navržený pro raketové a bombové útoky za jednoduchých i obtížných povětrnostních podmínek. Dokáže zasáhnout pozemní a povrchové cíle ve dne i v noci, a to i v malých výškách. Stroj byl uveden do provozu v únoru roku 1975, přičemž v průběhu let prošel několika modernizacemi.

Simo Häyhä Sovětské šroty začínají dosluhovat 😁😁😁😁😁 4

Karel Adam Není toho už trochu moc Sergeji Kužugetoviči ? 😁 3

