https://cz.sputniknews.com/20210827/ve-ctvrtek-pribylo-211-pripadu-nakazy-covidem-nekolik-lidi-uz-v-cesku-dostalo-treti-davku-vakciny-15633030.html

Ve čtvrtek přibylo 211 případů nákazy covidem. Několik lidí už v Česku dostalo třetí dávku vakcíny

Ve čtvrtek přibylo 211 případů nákazy covidem. Několik lidí už v Česku dostalo třetí dávku vakcíny

Epidemie koronaviru v Česku znovu zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 211 nově nakažených pacientů, o 45 více než před týdnem. Reprodukční číslo udávající počet... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T11:38+0200

2021-08-27T11:38+0200

2021-08-27T11:38+0200

česko

epidemie

vakcína

testování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15365831_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_ba0c4537b0e80debdc1203c1b3ec2b85.jpg

Z informací na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že laboratoře provedly celkem 56 918 antigenních testů a 26 645 PCR testů.Počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích, se výrazně nemění. Ve čtvrtek jich bylo 65, podobně jako o den i o týden dříve. V těžkém stavu je nyní 13 pacientů s covidem.Reprodukční číslo se ve středu po čtyřech dnech vrátilo na hodnotu jedna, předtím bylo čtyři dny pod touto sledovanou hranicí. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, zůstává devět dní v řadě na hodnotě 12. Velké rozdíly jsou ale mezi kraji i okresy.Zdravotníci ve čtvrtek naočkovali proti koronaviru 31 107 lidí, v mezitýdenním srovnání je to asi o 14 000 méně, údaje za uplynulý den se ale mohou ještě navýšit. Dokončené očkování má nyní v republice přes 5,6 milionu lidí, tedy víc než polovina všech obyvatel. Nejvíce naočkovaných je v Praze.Cílem je dosáhnout proočkovanosti minimálně 70 procent populace. Očkovat je nyní možné od 12 let.Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru. Drtivá většina nakažených se vyléčila a 30 399 lidí s covidem-19 zemřelo. Na tento týden zatím připadají tři úmrtí.Několik lidí v Česku už dostalo třetí dávku vakcínyNěkolik lidí z rizikových skupin už v Česku dostalo třetí dávku vakcíny proti koronaviru, uvedl dnes Radiožurnál. Ačkoliv přeočkování vybraných obyvatel podpořila Česká vakcinologická společnost a další odborné skupiny, ministerstvo zdravotnictví by mělo o podávání třetích dávek oficiálně rozhodnout do konce srpna. V pondělí se bude přeočkováváním zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že třetí dávka očkování proti covidu-19 bude v Česku primárně pro rizikové skupiny. První lidé by se podle něj k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim. Zopakoval, že s konečnou platností by měl kabinet o této možnosti rozhodnout do konce srpna. Zdůraznil, že půjde opět o vakcinaci dobrovolnou.Tento týden Vojtěch Radiožurnálu řekl, že jakékoli podání třetích dávek před zveřejněním ministerského stanoviska by spadalo do režimu off-label, tedy mimo schválenou registraci. „Asi to možné je,” řekl. Dodal, že o podávání třetích dávek nemá žádné informace.

https://cz.sputniknews.com/20210826/pitva-potvrdila-obavy-britska-moderatorka-opravdu-zemrela-kvuli-ockovani-astrazenecou-15626598.html

https://cz.sputniknews.com/20210827/slovensky-sukl-eviduje-8286-hlasenych-podezreni-na-nezadouci-ucinky-vakcin-15631708.html

Genadij . Stačí "nahlédnout" do učebnic virologie, imunologie a zejména evoluční biologie a zjistíte, že to co se děje, je normální. Virus mutuje do evolučně stabilní formy = rychle se množí a málo škodí, na této cestě budou lokální/krátkodobé excesy. Virus mutuje po celé zeměkouli a nejen v lidech. Snaha dosáhnout vysoké očkovanosti lidi v jednom státě (ČR) nic neřeší. Ostatně je to široce v odborné veřejnosti dokladováno. Rychlost mutací RNA virů činí očkování neúčinným, tedy zbytečným, vyjma rizikových skupin - které naštěstí známe. Senioři jako hlavní riziková skupina mají navíc nevýhodu v opotřebovaném imunitním systému =slabá imunitní paměť. Porovnávat očkování proti covidu s povinným očkováním dětí proti evolučně stabilizovaným patogenům (není tam žádný RNA virus) je pustá demagogie. 2

bob veru a porovnavat umrtnost pri Ebole a Tetanusu ak sa nakazite a nedostane liecbu detto ako ked sa nakazite Corona chripkov a doktori vam povedia ze mate lezat doma...je tak isto demagogicka...pretoze je neporovnatelna umrtnost 99.999999% voci 0.8-1% u prvom viruse ktory sa objavil a 0.05% pri delte ktora je 20 x menej smrtna....ako Alfa... 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

epidemie, vakcína, testování, koronavirus