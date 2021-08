Lenost oblečená v plesových šatech. To je ta "strašná" nemoc.

Vědci zjistili společnou příčinu chronické únavy a postcovidového syndromu

Američtí výzkumníci prozkoumali na základě shodných symptomů postcovidového syndromu (dlouhého covidu) a chronického únavového syndromu biologický základ těchto dvou stavů a objevili v nich hodně společného. Článek byl zveřejněn v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.