Vysoký nárůst HDP? Pohádky pro hlupáky! Paroubek usvědčuje koalici SPOLU z demagogie

Bývalý premiér ČR Jiří Paroubek ve svém komentáři na webu Vaše věc zkritizoval plány předvolebních koalic PirStan a SPOLU, které se týkají úprav zákona o... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-27T23:57+0200

2021-08-27T23:57+0200

2021-08-27T23:57+0200

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/833/04/8330468_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_b3013f82c7db2b1f9dbff4d560d4cd5f.jpg

„Největší schodky státního rozpočtu, počínaje rokem 2009 až do roku 2013 včetně (schodky silně převyšující 100 mld. korun) dělaly každoročně ohromné záseky do státního rozpočtu právě pravicové vlády,“ uvedl Paroubek.Politik poté poznamenal, že Sobotkova a Babišova vláda naproti tomu postupně snižovaly schodky státního rozpočtu a v období 2014 – 2019 dosáhl státní rozpočet dokonce přebytku.V důsledku krize se podle něj v tomto roce bude schodek státního rozpočtu pohybovat kolem 400 mld. korun, což je neslýchaně vysoké číslo. Aleani zemím s vyspělou ekonomikou se nepodařilo uniknout propadu do deficitního hospodaření.„Dříve nebo později budou muset všechny státy, včetně České republiky, konsolidovat své státní rozpočty. Budou muset snižovat schodky a v přiměřeném čase několika let se dobrat k vyrovnanému rozpočtu. Myslím, že by na to mělo stačit jedno volební období. Jedno volební období, rozpočtově odpovědná vláda a plně kvalifikovaný ministr financí,“ podotýká Paroubek.Žádné zbytečné výdajeStejně takpodle něj nesmí zatěžovat státní rozpočet dalšími zbytečnými výdaji. Pravicové strany se prý přitom naopak dožadují značného navyšování zbrojních výdajů během několika let až do výše 2 % HDP. „To by ale znamenalo v příštích letech každoročně navyšovat státní rozpočet v položce ministerstva obrany o desítky mld.,“ tvrdí Paroubek.Poukazuje přitom na to, že zbraňové systémy, které americké zbrojařské koncerny prodávají jednotlivým státům NATO, jsou k ničemu, když jde o boj s protivníkem, jako je např. Tálibán.Snížení sazby DPH na potravinyKoaliciSPOLU mimo to vyčítá Paroubek také plán zrušit 15% sazbu DPH na potraviny a přesunout tyto zboží do desetiprocentní sazby DPH.„Připomenu jen, že v době vlády, kterou jsem vedl, tedy na konci roku 2006, dosahovala snížená sazba DPH (vesměs na potraviny) ve výši pouhých 5 %. A zvýšená sazba DPH pouhopouhých 10 %. Daňová reforma, prosazená Topolánkovou vládou, v níž byly zastoupeny z dnešních stran ODS, KDU-ČSL a prostřednictvím Kalouska a Schwarzenberga také TOP 09, znamenala snížení daňových sazeb u daně z příjmu pro nejbohatší a příjmově nejsilnější občany a také odstranění daňové progrese ve firemním sektoru. A aby alespoň z části vyrovnala v důsledku toho vzniklé daňové výpadky, prosadila tato vláda, počínaje rokem 2008, zvýšení sazeb DPH, což se týkalo také potravin. Dnes chce jít tato koalice a v ní zastoupené strany opačným směrem. To, že to může znamenat výpadek desítek mld. korun, je jim srdečně jedno. Mluví o tom, že kompenzují tento výpadek údajnou úsporou při snižování státních úředníků o 13 %,“ píše Paroubek.Takový návrh mohou podle něj udělat jen ty, kteří nemají dost znalostí o chodu státní správy. Nastalá situace prý přitom vyžaduje, aby se vážně a odpovědně zamyslelo nad konsolidací veřejných financí.Chiméry o nárůstu DPH„Chiméry o tom, že už vznik vlády s účastí pravice bude znamenat mimořádně vysoký nárůst HDP v příštích letech, což pokryje bohatě díry ve státním rozpočtu, jsou pohádky pro hlupáky, kteří tomu snad chtějí věřit. Za posledních vlád pravice v letech 2007 – 2013 došlo dvakrát k hospodářské recesi. Tedy vláda pravice proslula, coby vláda vysokých deficitů a hospodářského poklesu. A teď se chce chovat pravice úplně stejně neodpovědným způsobem, jako to dělala za svých dvou posledních vlád,“ uzavřel celou věc Jiří Paroubek.

Červenáček Jen zločinec největší - Klaus, dvakrát vybrakoval státní penzijní fond, dohromady myslím asi o 170 miliard. Prý půjčka. Ale nevrátil nic. Pak přišlo i utahování opasků a dva nebo tři úsporné balíčky. Pak fond vykradl Topolánek asi o 75 miliard. Politikové mají pravomoc, ale nemají odpovědnost. Pokrčí rameny a to je vše. Klaus o divoké privatizaci v televizi jen poznamenal: Všichni jsme se tehdy učili... Okamuru na ně s odpovědností politiků a soudců. Zlatý komunisti. 🐸🐸🐸🐸 0

1

